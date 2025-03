Pieseły do walki z Rosją. Liczą się wielkie czyny, sława jest nic niewarta

Mieliśmy świat wielkich czynów małych ludzi, teraz mamy świat małych czynów wielkich ludzi – mówi Kamil Dyszewski, inicjator NAFO, czyli piesełów walczących z rosyjską inwazją na Ukrainę.

– Dla każdego NAFO jest czymś innym. Jedni chcą pomóc Ukraińcom w sensie militarnym, dla innych jest to podpora emocjonalna, bo na większą część populacji ta wojna wpływa bardzo negatywnie. A to jest sposób, żeby być świadomym tego, co się dzieje, ale nie być przytłoczonym stanem geopolitycznym Europy i świata – mówi Kamil Dyszewski, inicjator i współtwórca międzynarodowego ruchu NAFO, North Atlantic Fella Organization, który zajmuje się pomocą, walką z dezinformacją oraz kreowaniem wojennych memów z piesełem w roli głównej. I komentuje aktualną sytuację w Ameryce, włącznie z wypowiedziami członków gabinetu Donalda Trumpa. – Problem Rosjan polega na tym, że myślą ciągle, że NAFO jest fundowane wielkimi pieniędzmi z amerykańskiego wywiadu.

W półtora miesiąca po Paszportach POLITYKI wracamy do jednej z ich kategorii, być może najgorętszej ze wszystkich, w obliczu kolejnej rocznicy ataku Rosji na Ukrainę i prowadzonych w tej chwili negocjacji pokojowych, czyli Kultury cyfrowej. Paszport 14 stycznia odebrał właśnie Kamil Dyszewski. Nam opowiada, dlaczego zarejestrował NAFO jako znak handlowy i jak nie mylić poszczególnych wizerunków piesełów.

Przestrzega też przed przeliczaniem wszystkiego na wartości materialne. – Żyjemy w takich czasach, gdy najważniejsze jest albo mieć pieniądze, albo być celebrytą, co wiąże się też z pieniędzmi – mówi i konfrontuje dzisiejszych celebrytów ze swoimi ulubionymi folkowcami sprzed lat, opowiadając przy tym Bartkowi Chacińskiemu o swojej muzycznej pasji. – Sława tych folkowych bohaterów opierała się na ich czynach. To był świat wielkich czynów małych ludzi, a teraz mamy świat małych czynów wielkich ludzi. Ludzie są sławni, ale tak naprawdę ta sława jest nic niewarta.

Podkast powstał w ramach współpracy z Fundacją PZU, partnerem głównym Paszportów POLITYKI.

***

Dziękujemy, że słuchasz naszych podkastów. Powstają one dzięki wsparciu cyfrowych prenumeratorów. Ciesz się dostępem do wszystkich, także specjalnych materiałów „Polityki”, i dołącz do grona prenumeratorów Polityka.pl.