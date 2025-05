Cruise znów fruwa, Depardieu spadł z tronu. Takiego Cannes nie było nigdy

De Niro wyśmiewa Trumpa, „Mission: Impossible” przyprawia o zawrót głowy. Festiwal w Cannes jeszcze nie miał takiego otwarcia i po raz kolejny przeżywa amerykańskie oblężenie.

Ruszyła 78. edycja festiwalu w Cannes, który po raz kolejny okazuje się ulubionym celem amerykańskiej branży filmowej. W tym roku przyjechała krytykować nowe pomysły prezydenta Donalda Trumpa oraz prezentować filmy Wesa Andersona, Ariego Astera czy Richarda Linklatera (choć ten ostatni poszedł tropem Jean-Luca Godarda). A także gorącą premierę „Mission: Impossible – The Final Reckoning” z 62-letnim Tomem Cruise’em. – To film znakomity. I tak jak mój sceptycyzm wobec kina powtarzalnego, sequelowego, jest coraz mocniejszy, tak tutaj wgryzałem usta w ręce ze zdenerwowania, nie byłem w stanie powstrzymać potu cieknącego po skroniach i rękach – mówi Janusz Wróblewski, który po raz 31. relacjonuje dla „Polityki” to, co się dzieje na Lazurowym Wybrzeżu.

– Takiego otwarcia nie widziałem nigdy – długie monologi, właściwie stand-upy występujących, akcent na pozycję aktora, aktorstwa, przedefiniowywanie jego roli, mocna przemowa Roberta De Niro poprzedzona laudacją wspaniałego Leonardo DiCaprio... – wylicza nasz wysłannik, opisując największych z największych oraz nowe reguły, którym podporządkowano tym razem cały festiwal. Rozmawiamy też o tym, co się dzieje w kuluarach. Początek Cannes zbiegł się bowiem w czasie z ogłoszeniem wyroku 18 miesięcy więzienia (w zawieszeniu) w procesie Gérarda Depardieu, legendy francuskiego aktorstwa. – Spadł z tronu w bardzo nieciekawy sposób i moim zdaniem już się z tego nie podniesie – komentuje nasz krytyk. Rozmowę prowadzi Bartek Chaciński.

