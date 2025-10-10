Oślizgłe macki, wiadome siły. Czy Trump to też produkt teorii spiskowych?

Każde pokolenie Amerykanów miało swój spisek. Ale może to, co wygląda na paranoję, jest tylko rozpaczliwą próbą wyjaśnienia mętnej rzeczywistości za wszelką cenę?

Stany Zjednoczone. Kraj, który wymyślił wolność, ale też miejsce, gdzie wolność myślenia często wymyka się logice. Każde pokolenie Amerykanów miało swój spisek: komunistów, Rezerwę Federalną, Watykan, CIA, rząd światowy.

A może jednak to, co wygląda na paranoję, jest tylko rozpaczliwą próbą wyjaśnienia mętnej rzeczywistości za wszelką cenę? W jaki sposób strach przed infiltracją komunistyczną w latach 50. przekształcił się w model myślenia spiskowego? Czy zabójstwo Johna F. Kennedy’ego to moment, w którym Ameryka utraciła wiarę w swoje instytucje? Dlaczego wojna w Wietnamie zbudowała przekonanie, że rząd systemowo oszukuje obywateli? Czy afera Watergate to punkt krytyczny współczesnej historii, bo paranoja spiskowa została potwierdzona przez fakty?

W tym wydaniu „Kultury na weekend” gościem Janusza Wróblewskiego jest Piotr Tarczyński, amerykanista, pisarz, tłumacz, współautor „Podkastu amerykańskiego” i autor pionierskiej na naszym rynku, wybitnej książki eseistycznej „Oślizgłe macki, wiadome siły. Historia Ameryki w teoriach spiskowych”, poświęconej m.in. narodzinom politycznej paranoi.