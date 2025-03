Psychoterapia: znak naszych czasów? I co z błędami w sztuce w tym zawodzie

Dlaczego psychoterapia, szczególnie wśród młodszego pokolenia, zyskała status nieomal koniecznego zabiegu dla higieny psychicznej? Na to i inne pytania odpowiada psychiatra i psychoterapeuta Sławomir Murawiec.

Artykuł „Wszyscy toksyczni”, który „Polityka” opublikowała w nr 6, zapowiadając go na okładce hasłem „Demoniczni rodzice?”, wywołał tak ogromny i burzliwy odzew, że postanowiliśmy kontynuować temat w rozmaitych formach, również podkastu. Jak psychoterapia oddziałuje nie tylko na umysł, ale i całą biologię człowieka? Czy psychoterapeutom, nawet certyfikowanym, na pewno nie przydarzają się „błędy w sztuce”? Dlaczego psychoterapia, szczególnie wśród młodszego pokolenia, zyskała status nieomal koniecznego zabiegu dla higieny psychicznej?

Na te i wiele innych pytań w rozmowie z Ewą Wilk odpowiada dr hab. nauk medycznych Sławomir Murawiec, psychiatra i psychoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

