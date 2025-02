Czy Polska jest następna? Chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. Mówi Michał Fiszer

Michał Fiszer namawia do przywrócenia poboru i szykowania się na najgorsze. Strachy na lachy? Niestety nie. Major Fiszer ma konkretne argumenty.

W podkaście specjalnym mieliśmy podsumować trzy lata wojny w Ukrainie. Ale szybko zapędziliśmy się na własne podwórko, bo jak mówi nasz stały komentator tego konfliktu: w Ukrainie pisane są scenariusze również dla Polski. Dlatego namawia do przywrócenia poboru i szykowania się na najgorsze. Zgodnie z zasadą Carla von Clausewitza: chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. Strachy na lachy? Niestety nie. Major Fiszer ma konkretne argumenty.

***

Dziękujemy, że słuchasz naszych podkastów. Powstają one dzięki wsparciu cyfrowych prenumeratorów. Ciesz się dostępem do wszystkich, także specjalnych materiałów „Polityki”, i dołącz do grona prenumeratorów Polityka.pl.