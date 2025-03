Twardoch, wojna i niepokój. „Nie ma lepszego medium do opisu świata niż powieść”

Początkowo deklarowałam, że nie będę pisał prozy o wojnie w Ukrainie – mówi Szczepan Twardoch. Ale powieść zaczęła pisać się sama.

W podkaście „Polityka o książkach” Justyna Sobolewska rozmawia ze Szczepanem Twardochem o jego nowej książce „Null” (wyd. Marginesy). – Początkowo deklarowałam, że nie będę pisał prozy o wojnie w Ukrainie – mówi autor. Ale powieść zaczęła pisać się sama – zamiast eseju o wojnie, którą poznawał, jeżdżąc do Donbasu.

Teraz literatura dogania historię, która rozgrywa się na naszych oczach. Czy w powieści można powiedzieć więcej niż w tekście non-fiction? – Wierzę, że nie ma lepszego medium do opisu świata niż powieść. Pisząc „Null”, wróciłem do „Komu bije dzwon” Hemingwaya.

Rozmawiamy o popsutym języku, o tym, czy z dystansu widać więcej i dlaczego walczący nie chcą mówić o końcu wojny. Czy nadzieja pomaga, czy wręcz przeciwnie? I co nam o dzisiejszym świecie może powiedzieć „Wojna peloponeska” Tukidydesa.

***

