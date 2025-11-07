Rymanowski, immunitet Ziobry i Braun. Czyli co się w Polsce klika i kto dziś rządzi w internecie

Ile giga waży polityka? Czy polityka może wygrać z algorytmem? Kto jest autentyczny: Bogdan Rymanowski, „Newsweek”, Grzegorz Braun, Zbigniew Ziobro?

Dzień dobry, Panie Algorytmie, co nam dziś Pan poleci? Od tego zdania powinniśmy rozpoczynać codzienne przeglądanie newsów, aby uniknąć złudzenia, że jesteśmy panami własnych „feedów”. Bogdan Rymanowski: dobry czy zły? A „Newsweek”, „Wyborcza”, TVN i „Polityka”? Odpowiedź wydaje się prosta i od czasów Sokratesa oczywista – rację ma ten, komu więcej gardeł głośniej wyda okrzyk aprobaty. Ale czy „prawda” – o internecie i wpływach, jakim ulegamy – jest tak trywialna? Czy jesteśmy więźniami algorytmu, farm botów i serwowanych nam w skoordynowany sposób narracji politycznych?

Nie. Uzbrójmy się na chwilę w odrobinę nadziei i optymizmu. Nasz pierwszy gość – Michał Fedorowicz, przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura – przekonuje, że rzeczywistość wirtualna jest zmienna, algorytmy ewoluują, a nasz wpływ na ich obsługę nie pozostaje znikomy. Żyjemy w czasach matrixa, walki o autentyczność, naszą wersję „prawdy” i wolność słowa – jakkolwiek rozumianą.

Michał Fedorowicz prowadzi nas od pierwszej kampanii Andrzeja Dudy – ktoś pamięta jeszcze 2015 r.? – do dzisiejszych najważniejszych politycznych tematów. Mówimy o immunitecie Zbigniewa Ziobry, publikacji „Newsweeka” o Bogdanie Rymanowskim, sprzedanej działce pod CPK i nieskazitelnym wizerunku prezydenta RP Karola Nawrockiego. Czego nauczyli się przez dziesięć lat analitycy, czym jest dziś polityczna rywalizacja w sieci i kto jest królem internetu (spoiler: nie jest to Janusz Korwin-Mikke)? To kluczowe pytania, na które odpowiada nasz gość.

Oprócz dyskusji o tym, czy świat zmierza ku końcowi, czy wręcz przeciwnie, pytamy o najważniejsze i palące problemy. Czy PiS przegrywa walkę z Konfederacją i Koroną Grzegorza Brauna, czy można wygrać wybory, nie wychodząc z domu, ile giga waży polityka. Analityk przywołuje także dane z raportu o wizerunku Ukraińców w polskiej sieci, który jest druzgocący.

Jest jeszcze jedno kluczowe pytanie: kto w Polsce zjednoczył ludzi, elfy i krasnale, żeby zostać Władcą Pierścieni?

Zapraszają Michał Tomasik („Polityka”) i Krzysztof Izdebski (Fundacja Batorego).