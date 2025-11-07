Polskie demo. Odc. 4
Rymanowski, immunitet Ziobry i Braun. Czyli co się w Polsce klika i kto dziś rządzi w internecie
Dzień dobry, Panie Algorytmie, co nam dziś Pan poleci? Od tego zdania powinniśmy rozpoczynać codzienne przeglądanie newsów, aby uniknąć złudzenia, że jesteśmy panami własnych „feedów”. Bogdan Rymanowski: dobry czy zły? A „Newsweek”, „Wyborcza”, TVN i „Polityka”? Odpowiedź wydaje się prosta i od czasów Sokratesa oczywista – rację ma ten, komu więcej gardeł głośniej wyda okrzyk aprobaty. Ale czy „prawda” – o internecie i wpływach, jakim ulegamy – jest tak trywialna? Czy jesteśmy więźniami algorytmu, farm botów i serwowanych nam w skoordynowany sposób narracji politycznych?
Nie. Uzbrójmy się na chwilę w odrobinę nadziei i optymizmu. Nasz pierwszy gość – Michał Fedorowicz, przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura – przekonuje, że rzeczywistość wirtualna jest zmienna, algorytmy ewoluują, a nasz wpływ na ich obsługę nie pozostaje znikomy. Żyjemy w czasach matrixa, walki o autentyczność, naszą wersję „prawdy” i wolność słowa – jakkolwiek rozumianą.
Michał Fedorowicz prowadzi nas od pierwszej kampanii Andrzeja Dudy – ktoś pamięta jeszcze 2015 r.? – do dzisiejszych najważniejszych politycznych tematów. Mówimy o immunitecie Zbigniewa Ziobry, publikacji „Newsweeka” o Bogdanie Rymanowskim, sprzedanej działce pod CPK i nieskazitelnym wizerunku prezydenta RP Karola Nawrockiego. Czego nauczyli się przez dziesięć lat analitycy, czym jest dziś polityczna rywalizacja w sieci i kto jest królem internetu (spoiler: nie jest to Janusz Korwin-Mikke)? To kluczowe pytania, na które odpowiada nasz gość.
Oprócz dyskusji o tym, czy świat zmierza ku końcowi, czy wręcz przeciwnie, pytamy o najważniejsze i palące problemy. Czy PiS przegrywa walkę z Konfederacją i Koroną Grzegorza Brauna, czy można wygrać wybory, nie wychodząc z domu, ile giga waży polityka. Analityk przywołuje także dane z raportu o wizerunku Ukraińców w polskiej sieci, który jest druzgocący.
Jest jeszcze jedno kluczowe pytanie: kto w Polsce zjednoczył ludzi, elfy i krasnale, żeby zostać Władcą Pierścieni?
Zapraszają Michał Tomasik („Polityka”) i Krzysztof Izdebski (Fundacja Batorego).