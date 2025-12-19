Dlaczego Musk chce rozpadu Unii? I czy OnlyFans to ostatnia platforma społecznościowa

Jeśli interesuje Cię, kto dziś rządzi światem i jak sztuczna inteligencja zmieni nasze życie, ten odcinek jest dla Ciebie. W studiu gościmy Sylwię Czubkowską.

Sylwia Czubkowska jest dziennikarką, ekspertką od technologii, korporacji, big techów, wpływów chińskich, Doliny Krzemowej i lobbingu. Zwłaszcza ta ostatnia specjalizacja wydaje się aktualna i interesująca. Czubkowska pokazuje, gdzie szukać wpływów lobbystów, o co zabiegają i jakie przywdziewają płaszcze w „trosce” o przejrzystość i wspólne dobro. Niespodzianka: padają nazwiska nieznanych nikomu ludzi, a ważnych w kontekście walki z platformami społecznościowymi.

Autorka książek „Chińczycy trzymają nas mocno” i „Bóg techy” opowiada o inwestycjach globalnych graczy w Polsce, władzy gigantów – takich jak Elon Musk, Sam Altman czy Larry Ellison z Oracle – a także o tym, czym w praktyce są wielomiliardowe inwestycje w rozwój sztucznej inteligencji. Powody do refleksji mamy także na naszym rodzimym podwórku. Współpracę z Bielkiem – polskim modelem językowym à la ChatGPT – zapowiedział prezes firmy InPost Rafał Brzoska. Czy taki champion w dziedzinie sztucznej inteligencji jest nam potrzebny? Czy rozwijający skrzydła projekt powinien budzić radość i dumę?

Spokojnie, o Elonie Musku rozmawiamy też szerzej. Miliarder nie jest co prawda najistotniejszym bohaterem cyfrowego świata, zwłaszcza z perspektywy Polski. Sama gościni najnowszego – i świątecznego! – odcinka „Polskiego demo” podkreśla w swojej książce, że „bogowie” technologii są silni naszą wiarą. Bez niej ich pozycja osłabnie. Nasza ojczyzna jest kroplą w oceanie imperialistycznych zapędów największych korporacji, big techów i longtermistycznych mesjaszów, ale zmaga się jak każdy kraj w Europie z rosnącymi wpływami i sztuczkami możnych.

Na koniec zaglądamy na OnlyFans – niebieską platformę, która czyni młode kobiety milionerkami. Czy jest ostatnią prawdziwą platformą społecznościową? Jak zmienia się pojęcie mediów społecznościowych i ekonomii uwagi? Jeśli interesuje Cię, kto dziś rządzi światem i jak sztuczna inteligencja zmieni nasze życie, ten odcinek jest dla Ciebie.

Na rozmowę zapraszają Michał Tomasik („Polityka”) i Krzysztof Izdebski (Fundacja Batorego), którzy życzą w imieniu swoim, dr Anny Materskiej-Sosnowskiej i całego zespołu „Polskiego demo” spokojnych świąt i sylwestrowej zabawy, która pozwoli Państwu na słuchanie pierwszego noworocznego odcinka (2 stycznia), w którym podsumujemy 2025 i opowiemy, czego się w przyszłym roku obawiać.