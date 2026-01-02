Karol Modzelewski dla „Polityki”: Ordo Iuris chciało mnie pozwać. Zrobiłem z tego żart

Człowiek, który pokonał Konfederację na jej własnym terenie. Człowiek, którego ściga Ordo Iuris. Zawodowy komik tłumaczy, jak potężnym narzędziem do walki o Polskę może być humor.

Nowy rok, nowi my, ale problemy stare. Prawica, Grzegorz Braun, Donald Trump, Elon Musk, Polska w ruinie i budowie, a za oknami zaspy śniegu – co jeden z prowadzących „Polskiego demo” przewidział dzień przed wigilią! Czymże byłby kolejny rok bez podsumowań, życzeń i przewidywań. Byłby jak pies bez łańcucha, dwóch mężczyzn ze ślubem czy posłowie bez kilometrówek – niby-fajnie, ale nie po polsku.

W „Polskim demo” interesujący gość. Karol Modzelewski – nie mylić z profesorem – jest komikiem, który w 2023 r. rzucił wyzwanie Konfederacji i pokonał (?) ją na własnym terenie, czyli w internecie. Jego nagrania na samym TikToku gromadziły miliony wyświetleń. „Poznajcie kandydatów Konfederacji” – 1,8 mln wyświetleń na TikToku, „Trupy w szafie Konfederacji” – 600 tys. na YouTube. Wszystko w serii, której początki sięgają pandemii koronawirusa. Komik postanowił odpowiedzieć na społeczną potrzebę dystansu (tego metaforycznego), humoru i dobrych, ale rzetelnych wiadomości. To nie koniec bogatego CV naszego gościa, który nocą bawi widzów standupowymi występami, a za dnia wyszukuje informacje pozytywne, zabawne, nie oszczędzając przy tym świata polityki. Skutkowało to choćby groźbami o pozew ze strony Ordo Iuris, co, przyznają Państwo, jest świetnym dowodem sukcesu formatu.

Poza politycznymi dyskusjami – o poparciu dla Grzegorza Brauna, problemach i przemianie Konfederacji i kłopotach Lewicy – prowadzący Michał Tomasik („Polityka”) i Krzysztof Izdebski (Fundacja Batorego) pytają o to, co Państwo uwielbiają – algorytmy. Jak się odnaleźć na YouTube, jakie treści interesują widzów, czy potrzebują oddechu od przytłaczających mediów tradycyjnych i co źle robią telewizje informacyjne.

Zapraszamy do świata, który w najnowszym numerze „Polityki” opisują Anna Dąbrowska i Michał Tomasik (Autentyczność, atencja, akcja! Jak polscy politycy grają w sieci? „Rolki dają mi większe zasięgi niż TV”). Świata, w którym najważniejsze są dystans, autentyczność, humor i zasięgi. Gdzie szukać lepszej analizy tej społeczności niż u komika i twórcy analizującego politykę? Lepiej trafić się nie dało!