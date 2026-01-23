Wyjdziemy z Unii za dwa lata? Antoni Dudek: Gra zaraz się zacznie, Kaczyński ma problem

Jak rządy Karola Nawrockiego ocenia recenzent jego pracy doktorskiej? Naszym gościem jest prof. Antoni Dudek, jedna z największych gwiazd polskiego YouTube’a.

Odkąd PiS ogłosił, że jego kandydatem na prezydenta – obywatelskim oczywiście – będzie Karol Nawrocki, nasz dzisiejszy gość stał się jego aktywnym krytykiem. Spragnieni wiedzy o nieznanym wcześniej prezesie IPN mogli usłyszeć od prof. Antoniego Dudka – związanego z IPN przez lata – że Nawrocki jest „jednym z najbardziej niebezpiecznych ludzi, jacy weszli w ostatnich latach do polskiej polityki, i to się dzieje na naszych oczach”, a jego przeszłość skrywa niejedną tajemnicę.

Trzeba oddać profesorowi, że jego słowa okazały się prorocze w kontekście kampanijnych doniesień o podejrzanej transakcji nieruchomości z p. Jerzym, ukrywaniu się pod pseudonimem „Tadeusz Batyr” i udziale w kibolskich ustawkach. Prof. Dudka z Karolem Nawrockim łączy więcej: był recenzentem jego pracy doktorskiej. Dziś podtrzymuje, że rekomendacji by nie zmienił: – Tekst rozprawy autorstwa mgr. Karola Nawrockiego zawiera wszystkie wymagane elementy składowe pracy doktorskiej.

W środowisku historyków pojawiło się więcej głosów o despotycznym charakterze prezydenta. Mówili o tym prof. Paweł Machcewicz – były dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, którego zastąpił Nawrocki – czy prof. Grzegorz Motyka, członek Kolegium IPN. W rozmowie z TOK FM krytykował m.in. umiejętność zarządzania tą instytucją: „IPN nigdy nie był taki bogaty i nigdy produkcja, zwłaszcza naukowa, nie była tak płytka”. O „Bizancjum prezesa” pisały media, a potwierdził to raport Najwyższej Izby Kontroli z października 2025 r., wielokrotnie wskazując na ponoszone tu wysokie koszty i bezprawność decyzji kierownictwa.

Te i wiele innych wątków dotyczących prezydenta Karola Nawrockiego poruszamy w „Polskim demo”. Gościem dr Anny Materskiej-Sosnowskiej (UW, Fundacja Batorego) i Michała Tomasika („Polityka”) jest prof. Antoni Dudek, historyk i politolog, były członek Rady IPN i pracownik Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

To nie wszystko! Nasz gość od ponad dwóch lat prowadzi youtube’owy kanał „Dudek o historii”, który skupia się głównie na historii pookrągłostołowej. Nagrania przypominają m.in. wydarzenia i postaci (z wykorzystaniem archiwalnych materiałów) poprzednich dekad. Brzmi ciekawie? Dla setek tysięcy osób tak. Najpopularniejsze filmy prof. Dudka – „Droga do stanu wojennego”, „Plan Balcerowicza”, „Okrągły Stół i tajne rozmowy w Magdalence” – obejrzano ponad 600 tys. razy. Tu dochodzimy do najważniejszego pytania: czy profesora obraża określenie „youtuber”?