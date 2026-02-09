Przejdź do treści
9 lutego 2026
Świat na zakręcie

Świat na zakręcie. Odc. 2

Jakim człowiekiem tak naprawdę był Jeffrey Epstein? I o co się obraził ambasador USA

„Idealna afera” – mówi Agnieszka Lichnerowicz o awanturze, która wybuchła na platformie X między ambasadorem USA a Włodzimierzem Czarzastym. W podkaście wracamy też m.in. do akt Jeffreya Epsteina.

W dzisiejszym odcinku „Świata na zakręcie”, wideokastu „Polityki” o sprawach międzynarodowych, Agnieszka Lichnerowicz i Mateusz Mazzini rozmawiają o kolejnych, nieznanych dotąd wątkach w aferze Jeffreya Epsteina. Próbują m.in. odpowiedzieć na pytania dotyczące odpowiedzialności polityków za związki z przestępcą seksualnym i zrozumieć różnice w reakcjach na skandal w USA i w Europie.

Mówimy też o konflikcie wokół kandydatury Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla, który wywołał awanturę na polskiej scenie politycznej. Gdzie znajdują się granice służalczości polskich polityków wobec USA? Analizujemy ponadto sytuację w Ukrainie i próbujemy ustalić, czy jest szansa na progres w rozmowach pokojowych między Kijowem, Waszyngtonem i Moskwą.

Polecane przez naszych autorów teksty i materiały audio:

1. Henry Farrell w „New York Timesie”

2. Abraham Newman w „New York Timesie”

3. Zeinab Badawi, „An African History of Africa”

4. Wywiad z Peterem Pomerantsevem w „Polityce”

5. „Świat na zakręcie” o tajnym planie Rosji i USA

6. „Putin isn’t really winning. Europe needs to make that clear”, Peter Pomerantsev, „Financial Times”

7. „Europe’s Next Hegemon. The Perils of German Power”, Liana Fix, „Foreign Affairs”

8. „Resisting the Rule of the Rich. Defending Freedom Against Billionaire Power”, Oxfam International

Agnieszka Lichnerowicz, Mateusz Mazzini

Agnieszka Lichnerowicz, Mateusz Mazzini

Dwójka doświadczonych, wielokrotnie nagradzanych dziennikarzy zajmujących się tematyką międzynarodową. Agnieszka Lichnerowicz, absolwentka warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej, relacjonowała m.in. wojnę w Gruzji, przygotowywała materiały z Białorusi, Rosji, Ukrainy w czasie protestów na Majdanie i aneksji Krymu, jak również z Tunezji i Egiptu w czasie Arabskiej Wiosny i z przechodzącej transformację Mjanmy. Mateusz Mazzini, absolwent St Antony’s College na Uniwersytecie Oksfordzkim, specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących światowego populizmu, radykalnej prawicy, globalnego Południa i krajów Ameryki Łacińskiej. Przygotowywał materiały reporterskie m.in. z Chile w czasie przemian konstytucyjnych, Argentyny, Kuby, Portugalii, Hiszpanii, Włoch i wielu europejskich miast zmagających się z kryzysem migracyjnym. Oboje publikują regularnie w tygodniku „Polityka”.

