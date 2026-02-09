Jakim człowiekiem tak naprawdę był Jeffrey Epstein? I o co się obraził ambasador USA

„Idealna afera” – mówi Agnieszka Lichnerowicz o awanturze, która wybuchła na platformie X między ambasadorem USA a Włodzimierzem Czarzastym. W podkaście wracamy też m.in. do akt Jeffreya Epsteina.

W dzisiejszym odcinku „Świata na zakręcie”, wideokastu „Polityki” o sprawach międzynarodowych, Agnieszka Lichnerowicz i Mateusz Mazzini rozmawiają o kolejnych, nieznanych dotąd wątkach w aferze Jeffreya Epsteina. Próbują m.in. odpowiedzieć na pytania dotyczące odpowiedzialności polityków za związki z przestępcą seksualnym i zrozumieć różnice w reakcjach na skandal w USA i w Europie.

Mówimy też o konflikcie wokół kandydatury Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla, który wywołał awanturę na polskiej scenie politycznej. Gdzie znajdują się granice służalczości polskich polityków wobec USA? Analizujemy ponadto sytuację w Ukrainie i próbujemy ustalić, czy jest szansa na progres w rozmowach pokojowych między Kijowem, Waszyngtonem i Moskwą.

Polecane przez naszych autorów teksty i materiały audio:

1. Henry Farrell w „New York Timesie”

2. Abraham Newman w „New York Timesie”

3. Zeinab Badawi, „An African History of Africa”

4. Wywiad z Peterem Pomerantsevem w „Polityce”

5. „Świat na zakręcie” o tajnym planie Rosji i USA



6. „Putin isn’t really winning. Europe needs to make that clear”, Peter Pomerantsev, „Financial Times”

7. „Europe’s Next Hegemon. The Perils of German Power”, Liana Fix, „Foreign Affairs”

8. „Resisting the Rule of the Rich. Defending Freedom Against Billionaire Power”, Oxfam International