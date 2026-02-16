Kto się nabrał na uśmieszki Marco Rubio w Monachium? Postawił Europie ciche ultimatum

Unia Europejska i USA coraz bardziej przypominają małżeństwo w fazie rozkładu. Marco Rubio wprawdzie chciałby się z Europą przyjaźnić, ale jej grozi. A jednak część amerykańskiej delegacji przyjechała do Monachium błagać, by Europa Ameryki całkowicie nie przekreślała.

W dzisiejszym odcinku „Świata na zakręcie”, wideokastu „Polityki” o sprawach międzynarodowych, Agnieszka Lichnerowicz i Mateusz Mazzini podsumowują Monachijską Konferencję Bezpieczeństwa, która zakończyła się w niedzielę. Analizują nie tylko przemówienie Marco Rubio i reakcje na nie europejskich przywódców, ale też zachowanie innych amerykańskich polityków, także opozycyjnych.

W programie mowa też o tym, jak spór o dozbrajanie Europy przenosi się do Polski, czy nasz kraj powinien mieć własną broń jądrową, czemu Europa powinna się bać ideologicznej ofensywy Trumpa oraz o wydarzeniach w Iranie. Tradycyjnie polecamy też artykuły, książki i raporty analityczne.

Nasze lektury dodatkowe:

1. Josephine Quinn, „Jak świat stworzył Zachód. Cztery tysiące lat historii”

2. „Szachinszach”, Ryszard Kapuściński

3. Polityka.pl o monachijskiej konferencji bezpieczeństwa

4. Mark Leonard o zagrożeniu ze strony MAGA w Europie

5. Raport ECFR o planach MAGA dla Europy

6. Zbigniew Brzeziński, „Wielka Szachownica”