Świat na zakręcie. Odc. 3
Kto się nabrał na uśmieszki Marco Rubio w Monachium? Postawił Europie ciche ultimatum
W dzisiejszym odcinku „Świata na zakręcie”, wideokastu „Polityki” o sprawach międzynarodowych, Agnieszka Lichnerowicz i Mateusz Mazzini podsumowują Monachijską Konferencję Bezpieczeństwa, która zakończyła się w niedzielę. Analizują nie tylko przemówienie Marco Rubio i reakcje na nie europejskich przywódców, ale też zachowanie innych amerykańskich polityków, także opozycyjnych.
W programie mowa też o tym, jak spór o dozbrajanie Europy przenosi się do Polski, czy nasz kraj powinien mieć własną broń jądrową, czemu Europa powinna się bać ideologicznej ofensywy Trumpa oraz o wydarzeniach w Iranie. Tradycyjnie polecamy też artykuły, książki i raporty analityczne.
Nasze lektury dodatkowe:
1. Josephine Quinn, „Jak świat stworzył Zachód. Cztery tysiące lat historii”
2. „Szachinszach”, Ryszard Kapuściński
3. Polityka.pl o monachijskiej konferencji bezpieczeństwa
4. Mark Leonard o zagrożeniu ze strony MAGA w Europie
5. Raport ECFR o planach MAGA dla Europy
6. Zbigniew Brzeziński, „Wielka Szachownica”