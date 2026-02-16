Przejdź do treści
Agnieszka Lichnerowicz, Mateusz Mazzini
16 lutego 2026
Świat na zakręcie

Świat na zakręcie. Odc. 3

Kto się nabrał na uśmieszki Marco Rubio w Monachium? Postawił Europie ciche ultimatum

Unia Europejska i USA coraz bardziej przypominają małżeństwo w fazie rozkładu. Marco Rubio wprawdzie chciałby się z Europą przyjaźnić, ale jej grozi. A jednak część amerykańskiej delegacji przyjechała do Monachium błagać, by Europa Ameryki całkowicie nie przekreślała.

W dzisiejszym odcinku „Świata na zakręcie”, wideokastu „Polityki” o sprawach międzynarodowych, Agnieszka Lichnerowicz i Mateusz Mazzini podsumowują Monachijską Konferencję Bezpieczeństwa, która zakończyła się w niedzielę. Analizują nie tylko przemówienie Marco Rubio i reakcje na nie europejskich przywódców, ale też zachowanie innych amerykańskich polityków, także opozycyjnych.

W programie mowa też o tym, jak spór o dozbrajanie Europy przenosi się do Polski, czy nasz kraj powinien mieć własną broń jądrową, czemu Europa powinna się bać ideologicznej ofensywy Trumpa oraz o wydarzeniach w Iranie. Tradycyjnie polecamy też artykuły, książki i raporty analityczne.

Nasze lektury dodatkowe:

1. Josephine Quinn, „Jak świat stworzył Zachód. Cztery tysiące lat historii”
2. „Szachinszach”, Ryszard Kapuściński
3. Polityka.pl o monachijskiej konferencji bezpieczeństwa
4. Mark Leonard o zagrożeniu ze strony MAGA w Europie
5. Raport ECFR o planach MAGA dla Europy
6. Zbigniew Brzeziński, „Wielka Szachownica”

Dwójka doświadczonych, wielokrotnie nagradzanych dziennikarzy zajmujących się tematyką międzynarodową. Agnieszka Lichnerowicz, absolwentka warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej, relacjonowała m.in. wojnę w Gruzji, przygotowywała materiały z Białorusi, Rosji, Ukrainy w czasie protestów na Majdanie i aneksji Krymu, jak również z Tunezji i Egiptu w czasie Arabskiej Wiosny i z przechodzącej transformację Mjanmy. Mateusz Mazzini, absolwent St Antony’s College na Uniwersytecie Oksfordzkim, specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących światowego populizmu, radykalnej prawicy, globalnego Południa i krajów Ameryki Łacińskiej. Przygotowywał materiały reporterskie m.in. z Chile w czasie przemian konstytucyjnych, Argentyny, Kuby, Portugalii, Hiszpanii, Włoch i wielu europejskich miast zmagających się z kryzysem migracyjnym. Oboje publikują regularnie w tygodniku „Polityka”.

