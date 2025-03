Trump wierzy Putinowi. Trump Putina rozumie. Co na to Ukraińcy? Ducha nie tracą

O nastrojach i nadziejach naszego wschodniego sąsiada Karolina Lewicka rozmawia z Edwinem Bendykiem (Fundacja Batorego) i Miładą Jędrysik (OKO.press).

Trump wierzy Putinowi. Trump Putina rozumie – także wtedy, kiedy ów bombarduje ukraińskie miasta. Ponoć władca Kremla „robi to, co na jego miejscu zrobiłby każdy inny”. Tako rzecze amerykański prezydent, a Ukraińcy (a za nimi reszta cywilizowanego świata) przecierają oczy ze zdumienia. Oto barbaria znalazła swego rzecznika.

Kiedy przyjaciel staje się wrogiem, sojusznik przeciwnikiem, można wpaść w stupor, ukraińskie elity i ukraiński naród mogą pogrążyć się w marazmie oraz w poczuciu beznadziei. Bo za dużo tych ciosów, za mocne. Ale „amerykański czynnik” może mieć też charakter mobilizujący i chyba tak właśnie się teraz dzieje. 46 proc. Ukraińców uważa, że ich kraj, od trzech lat walczący z bezwględnym najeźdźcą, będzie w stanie kontynuować walkę bez pomocy USA.

O nastrojach i nadziejach naszego wschodniego sąsiada Karolina Lewicka rozmawia z Edwinem Bendykiem (Fundacja Batorego) i Miładą Jędrysik (OKO.press).

***

Dziękujemy, że słuchasz naszych podkastów. Powstają one dzięki wsparciu cyfrowych prenumeratorów. Ciesz się dostępem do wszystkich, także specjalnych materiałów „Polityki”, i dołącz do grona prenumeratorów Polityka.pl.