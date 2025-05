Ostatnia prosta kampanii: tematy i wnioski. Teraz kandydaci łowią poza „żelazną podłogą”

Jak miewamy się my, wyborcy, i oni, kandydaci, na chwilę przed elekcją – o tym Karolina Lewicka rozmawia z prof. Cezarym Obrachtem-Prondzyńskim z UG.

Na ostatniej prostej kandydaci do Pałacu Prezydenckiego wyraźnie przyspieszyli. To jest ten czas, kiedy obywatel – na co dzień polityką raczej niezainteresowany – zerka w stronę wieców, debat i wiszących na płotach banerów. To o niego zresztą toczy się teraz ta gra, bo „żelazna podłoga”, czyli twardy elektorat, wie, co ma robić i jakie jest nazwisko, przy którym trzeba postawić krzyżyk.

Ostatnia prosta to też próba, podjęta solidarnie i przez Nowogrodzką, i przez Koalicję Obywatelską, by przywrócić polaryzację w jej dawnej postaci, symbolicznie ujętej jako „odwieczny” spór między Donaldem Tuskiem a Jarosławem Kaczyńskim. Chodzi o to, by reszcie świata zabrać jak najwięcej tlenu, by w zasadzie przestała się liczyć, a lwią część głosów rozparcelowali między siebie Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski.

