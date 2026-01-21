Temat tygodnia. Odc. 246
„Nie straszcie Braunem?”. To działa. Skrajna prawica zawsze liczy na brak wyobraźni drugiej strony
Trzeba wyobrazić sobie niewyobrażalne. Tak radził mistrz nowoczesnego myślenia strategicznego Herman Kahn. Trzeba przestać wierzyć w to, że radykałowie nie przekroczą kolejnej granicy, bo na pewno ją przekroczą. I nie należy się wzdrygać przed słowem „faszyzm”, bo to nie jest pojęcie zamknięte w bańce czasu i opisujące wyłącznie system, jaki w latach 20. XX w. stworzył we Włoszech Benito Mussolini. Faszyzm to zarówno reżim polityczny, jak i postawa, a wśród jego składowych znajdują się i populizm, i autorytaryzm, i nacjonalizm.
Trwa wybielanie radykałów. To, co groźne, jest wyśmiewane, a ten śmiech oswaja polityczne monstra. Wszystko to podszyte jest nadzieją, że najgorsze się nie wydarzy, a przecież historia udowadnia, że w każdych czasach się wydarza. Zbyt mało mówią demokraci o świecie według Brauna i jemu podobnych. A on bada, krok po kroku, jak daleko może się jeszcze posunąć. Na razie wciąż ma wolną drogę.
Karolina Lewicka rozmawia z pierwszym zastępcą redaktora naczelnego „Polityki” Mariuszem Janickim.
