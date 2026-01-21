„Nie straszcie Braunem?”. To działa. Skrajna prawica zawsze liczy na brak wyobraźni drugiej strony

Są bagatelizowani i traktowani ze śmiechem, dlatego oswajani – mówi Mariusz Janicki. To proces „normalizacji” radykałów, bardzo niebezpieczny.

Trzeba wyobrazić sobie niewyobrażalne. Tak radził mistrz nowoczesnego myślenia strategicznego Herman Kahn. Trzeba przestać wierzyć w to, że radykałowie nie przekroczą kolejnej granicy, bo na pewno ją przekroczą. I nie należy się wzdrygać przed słowem „faszyzm”, bo to nie jest pojęcie zamknięte w bańce czasu i opisujące wyłącznie system, jaki w latach 20. XX w. stworzył we Włoszech Benito Mussolini. Faszyzm to zarówno reżim polityczny, jak i postawa, a wśród jego składowych znajdują się i populizm, i autorytaryzm, i nacjonalizm.

Trwa wybielanie radykałów. To, co groźne, jest wyśmiewane, a ten śmiech oswaja polityczne monstra. Wszystko to podszyte jest nadzieją, że najgorsze się nie wydarzy, a przecież historia udowadnia, że w każdych czasach się wydarza. Zbyt mało mówią demokraci o świecie według Brauna i jemu podobnych. A on bada, krok po kroku, jak daleko może się jeszcze posunąć. Na razie wciąż ma wolną drogę.

Karolina Lewicka rozmawia z pierwszym zastępcą redaktora naczelnego „Polityki” Mariuszem Janickim.

