Pakt de Gaulle–Stalin? Przepraszam, ale to naiwność

Kraj

Kadry Glapińskiego: kogo i dlaczego zatrudnia się w NBP

Żony ludzi związanych z władzą, narodowcy i ciepłe posady dla tych, którzy nie sprawdzili się gdzie indziej, to polityka kadrowa NBP. Do tego długa lista doradców prezesa Adama Glapińskiego. Tajna, ale udało nam się do niej dotrzeć.