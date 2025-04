Matejko ogolił Chrobrego? Jak wyglądał nasz pierwszy król: prowadzimy śledztwo

Jak rzeczywiście wyglądał koronowany tysiąc lat temu Bolesław Chrobry i co o pierwszym polskim królu mówią nam jego wizerunki?

Licznie pojawiające się publikacje poświęcone koronacji Bolesława Chrobrego są ilustrowane jego portretami – wytworami wyobraźni artystów. Nie sposób ocenić wartość historyczną tych przedstawień, bo nie wiemy, jak wyglądał drugi władca z dynastii piastowskiej. Nie jest to sytuacja wyjątkowa – z takimi samymi problemami borykają się nasi sąsiedzi, kiedy piszą o tych czasach.

Nie wynika to z braku przedstawień ikonograficznych z przełomu pierwszego i drugiego tysiąclecia, lecz z ówczesnej maniery prezentowania władców. Ich wizerunki nie miały być realistycznymi portretami, lecz prezentacjami majestatu. Nie chodziło o realizm, lecz o zrobienie wrażenia. Już samo sporządzenie wizerunku podkreślało najwyższy status.

Tron, korona, złoty zysk

Nie wiadomo, jak naprawdę wyglądali rządzący tysiąc lat temu władcy Skandynawii, Rusi, Węgier czy Czech. Można by to wytłumaczyć brakiem na tych peryferiach wybitnie zdolnych czy odpowiednio wyszkolonych artystów i rzemieślników, gdyby nie to, że maniera swobodnego podejścia do portretowania miała charakter niemal powszechny. Nawet w cesarstwie niemiecko-italskim, gdzie kontynuowano antyczne tradycje artystyczne, zderzamy się z podobnym problemem braku wiarygodności zachowanych wizerunków władców.