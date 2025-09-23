Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Artur Domosławski
Artur Domosławski
23 września 2025
Historia

Fizyk ryzyk

Aleksander Weissberg-Cybulski: fizyk ryzyk. Przeżył terror Stalina, getto i więzienie

23 września 2025
Aleksander Weissberg-Cybulski Aleksander Weissberg-Cybulski Zbiory Józefa Czapskiego / Polityka
Przeżył wielki terror w państwie Stalina, getto krakowskie, więzienia gestapo. Był ryzykantem i hazardzistą obdarzonym talentem do zarabiania pieniędzy – mówi Irena Grudzińska-Gross, autorka książki „Wielka karuzela. Życie Aleksandra Weissberga-Cybulskiego”.
Irena Grudzińska-GrossBartosz Krupa/East News Irena Grudzińska-Gross

ARTUR DOMOSŁAWSKI: Kim był Aleksander Weissberg-Cybulski i z czego jest znany?
IRENA GRUDZIŃSKA-GROSS: Przede wszystkim z książki „Wielka czystka”, którą napisał w czasach zimnej wojny, w 1951 r. Opisał w niej swoje aresztowanie i pobyt w więzieniach w Związku Radzieckim w latach 1937–39.

Był rówieśnikiem XX w.; urodził się w 1901 r. w rodzinie żydowskiej, kupieckiej, niemieckojęzycznej. Pochodził z Krakowa, ale wychował się w Wiedniu, dokąd przenieśli się rodzice. Tam skończył studia i został inżynierem fizykiem.

Był także komunistą i dlatego w obawie przed aresztowaniem musiał opuścić Austrię. Przeniósł się do Niemiec, a stamtąd został wezwany przez partię do Związku Radzieckiego. Miał zorganizować instytut fizyki w Charkowie, a konkretnie – Eksperymentalną Stację Niskich Temperatur.

Czy fizyka i komunizm miały w tamtym czasie ze sobą coś wspólnego?
Zdecydowanie. Projekt komunistyczny miał wówczas podobną energię w obszarze idei, co fizyka w świecie nauki. Światu lewicy wydawało się, że fizyka i komunizm są najwyższym spełnieniem potencjału ludzkiego i uzupełniającymi się nawzajem drogami modernizacji społeczeństwa. Okazało się to prawdą w odniesieniu do fizyki, lecz nie do komunizmu.

Weissberg przyjechał do ZSRR w 1931 r., organizował w Charkowie instytut fizyki mający służyć rewolucji. I dość szybko – już rok po przyjeździe – był świadkiem wielkiego głodu na Ukrainie. Jak na niego zareagował?
Widział w nim skutek błędów kolektywizacji. Uważał, że została wprowadzona zbyt wcześnie, zbyt szybko, zbyt brutalnie. I nie chodziło tylko o brutalność fizyczną; także o nieliczenie się z koniecznością dostosowania tego działania do procesów historycznych, gotowości społecznej.

Polityka 39.2025 (3533) z dnia 23.09.2025; Historia; s. 69
Oryginalny tytuł tekstu: "Fizyk ryzyk"
Artur Domosławski

Artur Domosławski

Pisarz i reporter. Pisze o Globalnym Południu („Gorączka latynoamerykańska”, „Śmierć w Amazonii”, „Wykluczeni”) i opowiada żywoty ludzi kultury – „Kapuściński non fiction”, „Wygnaniec. 21 scen z życia Zygmunta Baumana”. Laureat Nagrody Literackiej im. Juliana Tuwima (2024) za całokształt twórczości, Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz” dla najlepszej biografii (za „Wygnańca”), Nagrody im. Beaty Pawlak (2008), Grand Press – Dziennikarz Roku (2010) za biografię Kapuścińskiego. Dwukrotnie nominowany do Nagrody Literackiej Nike („Wykluczeni”) i jej finalista („Wygnaniec”). Jego książki były tłumaczone m.in. na angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, węgierski, słowacki i perski.
Reklama