Sięgajmy po sprawdzone kosmetyki przeciwsłoneczne – zdrowie ma znaczenie

Większość ludzi z utęsknieniem czeka na cieplejszą część roku – co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Często wiąże się to z wakacyjnymi wyprawami, opalaniem się oraz innymi aktywnościami na świeżym powietrzu. By nasze lato upłynęło w dobrej atmosferze, warto zainwestować w różnego rodzaju zabezpieczenia, które przyczynią się do tego w dużym stopniu. Z pewnością jednym z niezbędnych zakupów będą tutaj wysokiej jakości kosmetyki do opalania z odpowiednimi filtrami. Profesjonalne filtry SPF do opalania wchodzą w skład kremów i emulsji, którymi prawidłowo zabezpieczymy naszą skórę przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym. Słońce w nadmiarze może nas poparzyć, a w niektórych przypadkach może także doprowadzić do raka skóry. Zakup odpowiednich kosmetyków z filtrami do opalania nie jest niczym trudnym i bez trudu nabędziemy je np. za pośrednictwem Internetu.

Kremy oraz emulsje do opalania – solidne kosmetyki z filtrami SPF zawsze pod ręką

Obecnie na polskim a także na światowym rynku możemy do woli przebierać w różnych produktach kosmetycznych, które mogą nas uchronić przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym. W rachubę wchodzi tutaj przede wszystkim promieniowanie UVB. Kremy oraz inne produkty chroniące nas przed słońcem, dzielimy na kremy mające filtry SPF 30- oraz filtry SPF 30+. W Polsce w okresie letnim warto z pewnością sięgać po te produkty ochronne, które charakteryzują się czynnikiem SPF 30+. Wyśmienitym rozwiązaniem będą tutaj z pewnością emulsje oraz kremy do opalania z faktorem rzędu 50+. Odpowiednich zakupów warto dokonać z pewnym wyprzedzeniem, tak by słoneczne dni nie zaskoczyły nas znienacka. Kompleksowe zakupy pod tym względem przeprowadzimy za pośrednictwem witryny sprzedażowej: www.puderikrem.pl. Warto tutaj podkreślić, że nabędziemy tam kremy do opalania zarówno dla pań jak i panów, dzięki którym nasza skóra będzie zabezpieczona każdego dnia. Współczynnik SPF blokuje dostęp do naszej skóry promieniowaniu UVB – im wyższy jest, tym lepiej dla nas.

SPF 10 a może jednak SPF 50 – wybór należy do Ciebie

Kupując różnego rodzaju kremy do opalania, warto stawiać na te z najwyższym współczynnikiem ochronnym. SPF 10 oznacza, że do naszej skóry dotrze tylko dziesięć procent promieniowania UVB. SPF 20 blokuje aż dziewięćdziesiąt pięć procent promieniowania UVB, z kolei SPF 30 oznacza blokadę 97% tego promieniowania. Jeśli nasz krem albo emulsja do ciała lub twarzy ma SPF 50, to oznacza to, że do naszej skóry dotrze zaledwie dwa procent promieniowania UVB. Szczególnie na operację słoneczną mogą być wrażliwe dzieci oraz osoby starsze, ale i ludzie w sile wieku powinni pamiętać o regularnym używaniu takich produktów ochronnych, gdy zamierzają pozostawać nieco dłużej na słońcu. Promieniowanie słoneczne przenika także przez szyby okienne czy też samochodowe - warto o tym pamiętać. Stosując regularnie odpowiednie produkty do ochrony skóry przed słońcem, na pewno na tym zyskamy. Inwestycja w tego typu kremy nie musi być szczególnie kosztowna, o czym przekonamy się na własne oczy w wyżej wymienionym sklepie online. Przemyślane zakupy kosmetyków przeciwsłonecznych dla całej rodziny albo grona przyjaciół, mogą się także wiązać z konkretnymi oszczędnościami w postaci rabatów albo korzystnych promocji. Kremy oraz emulsje z filtrem ładnie pachną, dobrze się rozprowadzają, a ich działalność ochronna jest nie do przecenienia w upalny dzień w Polsce, czy też podczas opalania się np. na greckiej plaży. Ich zakup to konieczność, na którą trzeba postawić już dziś.

Materiał przygotowany przez Baltic Company