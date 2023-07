Najważniejsze informacje na temat programu Bezpieczny Kredyt 2%

Ze względu na rosnące ceny nieruchomości, zakup własnego mieszkania stanowi w Polsce ogromne wyzwanie. Problem dotyczy przede wszystkim młodych osób, które ze względu na krótki staż pracy, niskie zarobki i brak zdolności kredytowej często nie mają żadnych szans na otrzymanie atrakcyjnej oferty kredytu. Nawet jeżeli którykolwiek bank udzieli im pożyczki na zakup nieruchomości, to zazwyczaj wiąże się to z koniecznością zaakceptowania niekorzystnych warunków. Do tego dochodzi problem z podnoszeniem stóp procentowych, które w ostatnich miesiącach w odczuwalny sposób wpłynęły na wysokość raty wielu Polaków.

Co to jest Bezpieczny Kredyt 2%? Czy każdy może skorzystać z Bezpiecznego Kredytu 2%? Z jaką ratą trzeba się liczyć w przypadku zakupu lokalu mieszkalnego z nowym programem? Dodatkowe porady związane z programem

Alternatywą dla zakupu własnego mieszkania jest oczywiście wynajmowanie, lecz i tutaj trudno mówić o niskich cenach. Dodatkową wadą długotrwałego wynajmowania lokalu mieszkalnego jest to, że w tym czasie oddaje się pieniądze obcej osobie, zamiast spłacać nimi własny kredyt. Rozwiązaniem tych problemów może okazać się nowy program dopłat do kredytu mieszkaniowego o nazwie Bezpieczny Kredyt 2%. Czy jednak w praktyce oprocentowanie kredytu i inne warunki są rzeczywiście korzystne dla klienta? Gdzie można znaleźć rzetelne informacje na temat Bezpiecznego Kredytu 2%? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym artykule.

Co to jest Bezpieczny Kredyt 2%?

Nowy program rządowy można porównać do pomocnej dłoni wyciągniętej do osób zainteresowanych zakupem własnego mieszkania. Co ciekawe, dzięki tym pieniądzom sfinansowana może zostać również budowa domu, co jednak wiąże się z dodatkowymi formalnościami. Taka pomoc jest obecnie bardzo potrzebna, zwłaszcza że wielu osobom banki odmawiają standardowego kredytu hipotecznego. Zdarzają się również sytuacje, gdy to klienci nie wykazują zainteresowania zaciąganiem pożyczki na zakup nieruchomości, ponieważ nie chcą ponosić później wysokich kosztów związanych z odsetkami. Nie można również zapominać o ryzyku związanym z możliwością wzrostu stóp procentowych, co miałoby negatywny pływ na wysokość raty.

Bezpieczny Kredyt 2% to program atrakcyjnych dopłat do kredytu mieszkaniowego. Ogromne zapotrzebowanie na tego typu pomoc widać już na początkowym etapie wdrożenia programu. Chociaż wielu analityków zakładało, że przynajmniej na początku z programu skorzysta stosunkowo niewiele osób, to już w pierwszych dniach można było zaobserwować duże zainteresowanie. W zależności od banku ilość zapytań związanych z kredytami hipotecznymi zwiększyła się od 6 do nawet 10 razy. Biorąc pod uwagę, jak korzystne są warunki tych kredytów w porównaniu z innymi dostępnymi ofertami, wydaje się to w pełni uzasadnione.

Czy każdy może skorzystać z Bezpiecznego Kredytu 2%?

Niestety, program ma jedną wadę, a mianowicie ograniczenia związane z tym, kto tak naprawdę ma możliwość skorzystania z korzystnej oferty. Co ciekawe nie chodzi w tym przypadku o zdolność kredytową czy o wysokość wkładu własnego. Pierwsze z nich dotyczy maksymalnego wieku potencjalnego kredytobiorcy, który nie może przekroczyć 45. roku życia. To jednak nie wszystko, bo o preferencyjny kredyt hipoteczny mogą starać się wyłącznie osoby, które nie mają i nie miały w przeszłości własnego domu, mieszkania lub nawet spółdzielczego prawa do nieruchomości.

O Bezpieczny Kredyt 2% mogą się starać również małżeństwa i rodzice, którzy mają wspólnie co najmniej jedno dziecko. Wówczas wystarczy, że wspomniane warunki będzie spełniała jedna osoba. Nie ma natomiast odczuwalnych ograniczeń związanych z maksymalną kwotą kredytu, która nawet w przypadku jednej osoby może wynosić aż 500 000 złotych. To sprawia, że nawet w większych miastach, gdzie ceny są w ostatnich latach bardzo zawyżone, nie powinno być problemów ze znalezieniem nieruchomości spełniającej wymogi programu. W przypadku rodziców z dzieckiem oraz małżeństw maksymalna kwota jest wyższa aż o 100 000 złotych.

Pewnym udogodnieniem dla osób zainteresowanych skorzystaniem z nowego programu przygotowanego przez polski rząd jest to, że jeżeli maksymalna kwota kredytu będzie wystarczająca, to można ją przeznaczyć na zakup mieszkania zarówno pochodzącego z rynku wtórnego, jak i pierwotnego. Bardzo często w różnego rodzaju programach wprowadza się limit ceny za metr kwadratowy, co na szczęście tutaj nie zostało zastosowane.

Najwięcej emocji w nowym programie budzą oczywiście dopłaty, z których beneficjenci programu będą mogli korzystać przez dziesięć lat. To właśnie dzięki tym dopłatom kredytobiorcy nie będą musieli przejmować się rzeczywistą wysokością raty. Pieniądze na dopłaty pochodzą z Rządowego Funduszu Mieszkaniowego i pozwalają pomniejszyć ratę.

Z jaką ratą trzeba się liczyć w przypadku zakupu lokalu mieszkalnego z nowym programem?

Dokładna wysokość raty zależy oczywiście od wielu czynników (wysokości wniesionego wkładu własnego kredytobiorcy, ceny nieruchomości, oferty banku), ale w okresie przysługiwania dopłat na pewno uda się sporo zaoszczędzić. Z tego powodu warto skorzystać z możliwości udzielenia kredytu z dopłatami wynikającymi z programu Bezpieczny Kredyt 2%.

Dodatkowe porady związane z programem

Bez względu na aktualną ofertę, kredyt hipoteczny powinien zostać starannie przemyślany. Warto więc korzystać z wielu różnych źródeł, aby w pełni zrozumieć warunki określające dopłatę raty. Pomoże w tym Bezpieczny kredyt 2% - poradnik, który dostępny jest całkowicie za darmo.

Materiał przygotowany przez Extradom.pl