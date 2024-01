Które nowości z 2023 roku warto przeczytać? Pięć polecanych książek od Pana Wydawcy

Dobra książka jest sposobem na relaks, wyciszenie i oderwanie umysłu od codzienności. A początek roku to dobry czas na przegląd jeszcze ciepłych książek ubiegłorocznych. Zwłaszcza że nie brakuje wśród nich interesującej literatury faktu, oczyszczającej poezji, rozpraw filozoficznych i współczesnych bajek. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Wydawnictwo selfpublishingowe Pan Wydawca, grupa pasjonatów słowa pisanego i tworzenia książek, w roku 2023 oddała w ręce czytelników kilkadziesiąt pozycji, po które warto sięgnąć. Wszystkie dostępne są zarówno w formie papierowej, jak i ebooka. Wśród nich kilka tytułów zasługuje na szczególną uwagę.

Na oparach adrenaliny – Dawid Orlean

Gdy ma się lat 20 z hakiem, wydaje się, że świat stoi przed nami otworem. Dorosłość już nas powitała, w głębi duszy czuć wolność, ale w portfelu rzadko jest widoczna. Studia, pierwsza praca, pierwsza miłość, marzenia i plany. A co, gdy to wszystko jest niemożliwe? Gdy diagnoza lekarza zwala z nóg?

Młody człowiek, Dawid Orlean, w pewnym momencie swojego życia postawił wszystko na jedną kartę: zamknął niewielką działalność i wyjechał do Niemiec. Początki na emigracji wcale nie były łatwe, choć pracę załatwiła znajoma. A po kilkunastu miesiącach przyszła druzgocząca diagnoza.

Jak żyć za granicą z poważną chorobą? Czy w ogóle można żyć normalnie, gdy zwykłe wyjście do sklepu jest jak wejście na Giewont?

Książka napisana przez Dawida Orleana porusza do głębi. Budzi wiele emocji: od złości, przez rozgoryczenie i smutek, po nadzieję.

Autor opisuje system leczenia w Niemczech, co jest przydatne dla Polaków mieszkających w tym kraju i borykających się z różnymi chorobami. Wskazuje na wiele różnic w systemie opieki zdrowotnej w Polsce i w Niemczech, które zaskoczą niejednego czytelnika. Opisuje swoją chorobę i pierwsze objawy, które przegapił. Zwracając tym samym uwagę na bardzo ważny aspekt życia – regularne badania.

„Na oparach adrenaliny” prowadzi przez zagmatwany świat młodego człowieka, który zamiast zarabiać na pierwsze mieszkanie, walczy z niewidocznym wrogiem. Wydana w ubiegłym roku książka uświadamia, jak ważną rolę w życiu ma podejście do tego, co zsyła los.

Atrapa – Karina Wieszczyk

To mocna książka, w której nic nie jest polukrowane i przypudrowane. Autorką jest Karina Wieszczyk, pasjonatka języków obcych i po „Atrapie” widać, że również i języka ojczystego. Kobieta, która zawsze wie co powiedzieć i nie owija w bawełnę, nawet gdy temat jest skrajnie trudny.

Atrapa to zło, które ma ładną fasadę i nazywa się psychopatia bądź od razu można powiedzieć, że to opowieść o Tomku psychopacie. Ojcu, mężu, synu, koledze. I też kochanku, bo niejedną miał rolę społeczną i niejedną twarz.

Autorka publikuje wywiady z osobami, które były związane z Tomkiem, między innymi z byłą żoną i synami. Obszernie opisuje nie tylko psychopatię, lecz również inne zaburzenia psychiczne.

„Atrapa” okraszona jest licznymi przypowieściami, które świetnie współgrają z naukowymi opisami i wywiadami. Książkę dobrze się czyta, pomimo że temat jest bardzo trudny i wzbudza cały wachlarz emocji.

Autorka prowadzi czytelnika po zagmatwanym świecie osamotnionej młodej matki żyjącej z psychopatą przez lata. To, do czego jest on zdolny, przeraża. Warto sięgnąć po książkę, by nie dać się wciągnąć w niebezpieczną rozgrywkę z psychopatą, na której szali jest zdrowie i życie.

Niechciejkowo – Monika Kołodziej

Gdzie trafiają zepsute zabawki bądź takie, których dziecko już nie chce? Do Niechciejkowa. Nie, nie jest to smutna kraina porzuconych, uszkodzonych zabawek. To kolorowy świat, w którym rządzi przyjaźń i panuje pozytywna atmosfera.

Autorką fascynującej bajki dla małych i dużych jest Monika Kołodziej. Książkę dopełniają ilustracje stworzone przez Zuzannę Kledzik. Wydawać się może, że „Niechciejkowo” to taka zwykła bajka na dobranoc, ot, po prostu by przeczytać dziecku coś nowego. A ma ona głęboki przekaz: konsumpcjonizm.

Kraciasty miś siedzi pod drzewem, nie wie, dlaczego jest sam. Jeszcze przed chwilą jego przyjaciółką i opiekunką była mała Zosia. W tym smutku i rozpaczy pociesza go nowy przyjaciel Pokcio. Razem wyruszają w wielką podróż tunelem do Niechciejkowa. Nie brakuje wzlotów i upadków, zwrotów akcji i ciekawości, co będzie dalej. Opowieść trzyma w napięciu do końca.

Bajka uświadamia, że trudne doświadczenia mogą być początkiem nowych znajomości i przygód. Po smutku i rozczarowaniu przychodzą słoneczne dni. „Niechciejkowo” jest piękną współczesną bajką do przeczytania w jeden wieczór. Bajką, do której warto z dzieckiem wracać i rozmawiać o konsumpcjonizmie oraz akceptacji trudnych emocji i zmian.

Rzeczywistość: nasz przyjaciel czy wróg?. Od pojęcia prawdy, świadomości i wolnej woli, po pieniądz, religię i AGI – pytań kilka o przedziwną „grę w życie”, w którą gramy – Aleksander Szeser

Walczymy o wolność, lepszą pracę, wyższe zarobki, jednym słowem: lepszą rzeczywistość. Ale czym jest ta rzeczywistość? Czy postrzegamy ją na podstawie faktów, czy oceny?

Aleksander Szeser, człowiek o wielu talentach, napisał książkę, która podsuwa alternatywne spojrzenie na różne kwestie dotyczące jednostki, społeczeństwa, ludzkości i wiary. To w bardzo dużym skrócie, bo książka jest obszerną ucztą dla miłośników pytań o nasz cel bytowania na ziemi, o nierówności ekonomiczne, o wolną wolę, wizję przyszłości.

Książkę czyta się lekko, pomimo trudnych filozoficznych rozpraw. Autor podaje wiele przykładów z codzienności, zachęcając jednocześnie do eksperymentowania i serwując na tacy wskazówki od czego zacząć. Po przeczytaniu tej pozycji w głowie otwierają się różne szufladki, które uświadamiają, że na życie i otaczającą rzeczywistość można spojrzeć z innej perspektywy.

Wojna origami – Marek Guzowski

To już trzeci tomik poezji Marka Guzowskiego. Poezji, którą cechuje prawdziwość, emocjonalność, dosadność i świetne brzmienie. Autor przelewa na papier swoje emocje, wspomnienia, używając intrygującej gry słów. Czego wyrazem jest już sam tytuł. Origami to coś delikatnego, kruchego, ale też skomplikowanego – jak człowiek, jak świat. Wojna toczy się w nas, przez to co dzieje się na zewnątrz. Strach o jutro, lęki, fobie, obawy wnikające z dynamicznej sytuacji na świecie sprawiają, że jesteśmy bardziej wrażliwi niż kiedykolwiek.

Na 60 stronach zamknięte są różne stany emocjonalne podmiotu lirycznego, które już po przeczytaniu kilku wierszy wydają się być bliskie. Każdy utwór jest jak katharsis: uwolnienie emocji i oczyszczenie.

Tomik poezji powstawał przez półtora roku, a w efekcie czytelnik otrzymuje błyskotliwą grę słów. Bo słowo dla autora to coś więcej niż tylko litery. Jest on świadomy ich znaczenia i brzmienia. Wiersze są melodyjne, lekkie, angażujące i chętnie się do nich wraca.

Materiał przygotowany przez wydawnictwo Pan Wydawca