Części rolnicze John Deere – które komponenty najczęściej wymagają wymiany i dlaczego?

Rolnictwo jest branżą wysoce zmechanizowaną, idącą krok w krok za nowinkami technologicznymi. Ten fakt nie powinien dziwić, szczególnie biorąc pod uwagę warunki, w jakich przychodzi pracować różnorodnym maszynom rolniczym. Codziennie pokonują one wiele kilometrów w niezwykle trudnych warunkach terenowych. Wysokie obciążenie, temperatura, zanieczyszczenia, praca komponentów sprzętu z cieczami – to tylko niektóre z czynników, wpływających na zużywanie się części John Deere. Producent ten należy do sprawdzonych wytwórców maszyn rolniczych i kompatybilnych podzespołów. Jednak mocno eksploatowane części w pojazdach rolniczych John Deere, tak jak w maszynach innych producentów, mogą ulec awarii lub po prostu wyeksploatować się. Które komponenty John Deere zużywają się najczęściej i gdzie najlepiej je zakupić?

Charakterystyczne zielone maszyny widoczne są na wielu polskich polach rolniczych. Wykorzystuje się je na wszystkich etapach prac polowych. Producent oferuje bowiem ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe, sieczkarnie, opryskiwacze, prasy, kosiarki, a nawet maszyny leśne i komunalne. Wszystkie pracują przez wiele miesięcy w roku. Części John Deere charakteryzują się wysoką jakością i wytrzymałością, ale zużywają się w tempie proporcjonalnym do nasilenia eksploatacji. Niektóre z nich są częściej poszukiwane niż inne, szczególnie ze względu na ich lokalizację w maszynie lub funkcję.

Podzespoły i części John Deere narażone na zanieczyszczenia

Wśród części John Deere najczęściej wymagających wymiany, rolnicy wskazują przede wszystkim te komponenty, które bezpośrednio narażone są na działanie zanieczyszczeń. Mogą ulec one uszkodzeniu w wyniku wykonywanej pracy lub w rezultacie nieodpowiedniej konserwacji czy braku serwisowania. Maszyny rolnicze nie pracują w sterylnych warunkach – na ich częściach osiada kurz, brud i błoto. Jest to norma podczas ich pracy. Do grupy tych części zalicza się przede wszystkim elementy ruchome układu kierowniczego, amortyzatory, podwozie, obudowę, opony oraz komponenty części dodatkowych, jak np. hedery. Podczas pracy zostają one oblepione trawą, błotem, resztkami roślinności, słomy czy nawet samą glebą.

Części do maszyn rolniczych John Deere – komponenty pracujące z cieczami

Wśród części pracujących z cieczami wymienia się przede wszystkim przewody, zbiorniki oraz pompy, w których po zakończeniu pracy maszyny pozostają resztki cieczy. Pod wpływem zachodzących procesów chemicznych cząsteczki rozwarstwiają się i prowadzą do powstawania zanieczyszczeń, a nawet korozji. Nawet najmniejsza ilość pozostawionej w układzie wody może negatywnie wpływać na pracę maszyn. W zimie może zamarznąć, zwiększając ryzyko całkowitego unieruchomienia maszyny w sezonie na skutek trwałego uszkodzenia poszczególnych komponentów.