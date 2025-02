Skróć ścieżkę zakupową klienta z InPost Pay – prosta droga do wyższej konwersji

Zakupy online zdobyły ogromną popularność dzięki swojej szybkości i wygodzie.

Klienci cenią możliwość realizacji zamówień bez wychodzenia z domu, ale jednocześnie oczekują, że proces zakupowy będzie maksymalnie uproszczony. Długa, skomplikowana ścieżka zakupowa często skutkuje porzuconymi koszykami i utratą potencjalnych transakcji. Jak temu zapobiec? Odpowiedzią jest InPost Pay – nowoczesne rozwiązanie, które eliminuje zbędne kroki i sprawia, że zakupy stają się błyskawiczne.

Dlaczego skrócenie ścieżki zakupowej jest tak ważne?

Aby skutecznie przekonać użytkownika do zakupu, e-sklep musi spełnić kilka warunków. Kluczowym elementem jest inteligentnie zaprojektowana ścieżka zakupowa, czyli proces, który prowadzi użytkownika od pierwszego kontaktu ze stroną aż do finalizacji zamówienia.

Dobrze skonstruowana ścieżka zakupowa składa się z trzech podstawowych etapów:

1️. Widoczność i promocja oferty – skuteczne pozycjonowanie w wyszukiwarkach oraz działania marketingowe.

2️. Wzbudzenie zainteresowania użytkownika – intuicyjny interfejs, atrakcyjna prezentacja produktów i proste mechanizmy sprzedażowe.

3️. Szybkie i wygodne składanie zamówienia – eliminacja zbędnych formularzy, szybkie płatności i prosta obsługa dostawy.

Jeśli którykolwiek z tych etapów jest zbyt skomplikowany lub wymaga zbyt wielu kroków, istnieje ryzyko, że klient zrezygnuje z zakupu i opuści stronę.

Jak InPost Pay skraca ścieżkę zakupową?

InPost Pay to rozwiązanie, które łączy płatność i dostawę w jednym przycisku, umożliwiając finalizację zakupu w zaledwie chwilę. Klient nie musi zakładać konta, wypełniać długich formularzy ani wielokrotnie podawać swoich danych – cała transakcja odbywa się w aplikacji InPost Mobile.

Jak wygląda proces zakupowy z InPost Pay?

✅ Dodanie produktów do koszyka – klient wybiera produkty w sklepie internetowym i klika „Dodaj do koszyka InPost Pay”.

✅ Automatyczne przeniesienie do aplikacji InPost Mobile

✅ Finalizacja płatności jednym przyciskiem – użytkownik ma do wyboru różne metody płatności (BLIK, karta płatnicza, Google Pay, Apple Pay).

✅ Wybór preferowanej dostawy – Paczkomat®, PaczkoPunkt lub dostawa kurierska.

✅ Śledzenie zamówienia – klient otrzymuje wszystkie informacje o statusie przesyłki w jednym miejscu.

Korzyści dla e-commerce wynikające z wdrożenia InPost Pay

Eliminacja skomplikowanych formularzy i uproszczenie procesu zakupu sprawiają, że więcej klientów finalizuje transakcję. Zapisane wcześniej przez klientów preferencje dotyczące dostawy i płatności są proponowane przy kolejnych zakupach, co pozwala na szybszą realizację zamówień i eliminację błędów. Jeśli klient przerwie zakupy, jego koszyk nie zostanie utracony – InPost Pay przypomni mu o pozostawionych produktach i zachęci do finalizacji.

Dzięki InPost Pay dane klientów są przechowywane w bezpiecznym środowisku, co buduje zaufanie i eliminuje obawy związane z podawaniem informacji płatniczych na wielu stronach.

Sklepy oferujące InPost Pay przyciągają więcej klientów, którzy poszukują szybkich, wygodnych i bezpiecznych rozwiązań zakupowych. Dzięki widoczności w zakładce Zakupy w aplikacji InPost Mobile, mogą dotrzeć do nowych klientów, którzy wcześniej nie mieli okazji poznać ich oferty.

Dołącz do partnerów InPost Pay!

Skrócenie ścieżki zakupowej to klucz do sukcesu w e-commerce. Klienci oczekują prostych, intuicyjnych i błyskawicznych procesów zakupowych, a InPost Pay dostarcza im dokładnie to, czego potrzebują.

Dzięki integracji tej usługi Twój sklep:

✅ Oferuje finalizację zamówienia jednym przyciskiem

✅ Minimalizuje liczbę porzuconych koszyków

✅ Zwiększa satysfakcję klientów i lojalność wobec marki

✅ Daje możliwość promocji marki wśród użytkowników InPost Mobile

Nie zwlekaj – dołącz do zakupowej rewolucji i zaoferuj swoim klientom nowy poziom wygody! Więcej informacji o usłudze można znaleźć na stronie https://inpostpay.pl/biznes.

Materiał przygotowany przez InPostPay