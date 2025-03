20 lat Ceneo w liczbach. Fakty, które zaskakują

20 lat, miliony użytkowników i liczby, które robią wrażenie. Ceneo to nie tylko porównywarka cen – to cyfrowy ekosystem, który zmienił sposób, w jaki robimy zakupy online.

Z okazji 20. urodzin Ceneo przygotowało 20 ciekawostek, które pokażą historię platformy z zupełnie innej perspektywy. Od rekordowych zamówień po opinie użytkowników i statystyki, które zaskakują. Sprawdź, jak wygląda 20 lat Ceneo w liczbach!

Lider porównywarek, który zmienia oblicze e-commerce

Ceneo to jedna z kluczowych platform e-commerce w Polsce, która od lat wspiera miliony użytkowników w podejmowaniu zakupowych decyzji. Jako nieodłączny element ekosystemu handlu internetowego, łączy sprzedawców z klientami, wyznaczając nowe standardy wygody i efektywności. Poznaj fascynujące fakty, które pokazują, jak ogromny wpływ ma Ceneo na rynek zakupów online.

1. Ceneo jest pierwszą porównywarką cen w Europie oraz drugą na świecie.

2. Ceneo generuje miesięcznie 70 milionów wizyt. To ponad 2,3 miliona wizyt dziennie, czyli tyle, ile osób codziennie korzysta z metra w Nowym Jorku.

3. Co 10 transakcja online odbywa się za pośrednictwem Ceneo.

Gdy liczby mówią same za siebie

Czy liczby mogą być fascynujące? Oczywiście! Zwłaszcza gdy mówimy o statystykach, które sięgają kosmicznych rozmiarów. Miliony produktów, miliardy ofert i setki tysięcy partnerów – Ceneo to więcej niż tylko porównywarka cen. To wyjątkowy system, którego skala potrafi zadziwić. Sprawdź, jak ogromny jest wszechświat Ceneo w liczbach!

4. Na Ceneo znajdziesz produkty aż 51 tysięcy producentów. Dla porównania - duży targ gromadzi około 200 wystawców. Ceneo jest jak 255 takich targów w jednym serwisie. Dodatkowo w 2017 roku wprowadzono Opiekuna Marki. Obecnie z usługi korzysta 47 producentów. W ich portfolio jest łącznie 125 popularnych marek, które obejmują 80 000 produktów.

5. Na Ceneo jest zarejestrowanych 39 tysięcy sklepów. McDonald's ma około 38 tysięcy lokali na świecie. Serwis jest większy niż globalna sieć fast foodów!

6. Przez 20 lat Ceneo zintegrowało 92,2 miliony produktów, które znajdują się w 3062 kategoriach. Gdyby chcieć obejrzeć każdy produkt tylko przez 1 sekundę, zajęłoby to ponad 2,9 roku bez przerwy na sen czy jedzenie.

7. W bazie znajduje się imponujące 349,5 miliona ofert. Gdyby przeglądać po 1000 ofert dziennie, zajęłoby to niemal tysiąc lat - dłużej niż cała epoka średniowiecza!

8. W ciągu 20 lat Ceneo sprzedało 8,7 miliona książek. To 87% zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie!

Statystyki z życia e-konsumenta

Za każdą statystyką kryje się historia zakupowego wyboru. Miliony kliknięć, dziesiątki tysięcy transakcji dziennie i rekordowe zamówienia, które przyprawiają o zawrót głowy. Oto dowód, że zakupy online to nie tylko wygoda, ale także emocje, zaangażowanie i… odrobina szaleństwa!

9. Średni czas jednej wizyty na Ceneo to 2 minuty i 4 sekundy - wystarczająco, by zaparzyć kawę i jednocześnie zrobić zakupy.

10. Łącznie użytkownicy spędzili na Ceneo 30 tysięcy lat! W tym czasie można odbyć 10 tysięcy misji na Marsa i z powrotem lub nieprzerwanie słuchać utworu „Bohemian Rhapsody” około 2,63 miliarda razy.

11. Rekordowe zamówienie zawierało aż 1520 produktów! Przy założeniu, że produkt średnio waży 0,5 kg, całe zamówienie ważyłoby 760 kg – to więcej niż mały samochód osobowy!

12. iPhone to najczęściej wyszukiwane słowo kluczowe na Ceneo.

Opinie, które się liczą

Opinie, recenzje, komentarze – to one budują zaufanie. Użytkownicy Ceneo dzielą się swoimi doświadczeniami, pomagając innym dokonywać lepszych wyborów. Na Ceneo znajdziesz miliony opinii, a każda z nich to cenny głos w dyskusji o jakości produktów.

13. Użytkownicy Ceneo wystawili już 16,42 miliona opinii o produktach. To tak, jakby codziennie przez 45 lat pojawiało się około 1000 nowych opinii bez przerwy, nawet w święta.

14. Ponad 3,31 miliona opinii jest dłuższych niż 100 znaków, co oznacza, że każdy mieszkaniec Urugwaju mógłby napisać solidną recenzję.

15. Średnia ocena produktów wynosi 4,63. 9 na 10 osób uznało: „To jest świetne!”.

16. Użytkownicy Ceneo zostawili aż 1,18 miliona komentarzy do opinii. Gdyby każdy z nich był krokiem, można by przejść z Warszawy aż do Lizbony.

17. Obroża przeciw pchłom i kleszczom dla psów, która zgromadziła imponujące 27 132 opinie, to prawdziwy rekordzista. Dla porównania – podobną liczbę recenzji na popularnym serwisie filmowym ma kultowy film o Jamesie Bondzie „Nigdy nie mów nigdy”. Wygląda na to, że walka z pasożytami budzi niemal tyle emocji, co przygody agenta 007!

18. Najstarsza opinia na Ceneo wciąż jest dostępna – użytkownik dodał ją 27 czerwca 2005 roku. Natomiast pierwsza Zaufana Opinia pojawiła się 3 września 2013 roku.

Siła Ceneo tkwi w ludziach

Za sukcesem Ceneo stoją ludzie – pełni pasji, zaangażowania i pomysłów. To oni codziennie rozwijają platformę, odpowiadają na potrzeby użytkowników i wprowadzają innowacje. Poznaj zespół Ceneo od kuchni, sprawdź, kto pracuje w serwisie najdłużej i jakie liczby kryją się za drzwiami naszych biur.

19. Zespół Ceneo liczy 198 osób, a średni wiek pracowników to 41 lat. Kobiety stanowią 38% pracowników, natomiast mężczyźni - 62%. Najdłużej pracująca w Ceneo osoba na umowę o pracę jest z firmą ponad 18 lat. Pracownik mógłby dostać „dowód osobisty Ceneo”!

20. W 2017 roku Ceneo po raz drugi pobiło rekord Guinnessa! Zbiórka karmy pod hasłem Rekordowa Miska zaangażowała celebrytów, pracowników i wszystkich użytkowników serwisu. Podczas akcji zgromadziliśmy ponad 23 tony karmy dla polskich schronisk.

Dołącz do urodzinowej zabawy Ceneo!

Rozbijaj Prosiaka, zdobywaj punkty i zgarniaj wyjątkowe nagrody. Punkty otrzymujesz za zakupy, recenzje i codzienne uczestnictwo w akcji. Im bardziej się angażujesz, tym większe masz szanse na atrakcyjne zniżki i nagrody. Twój wynik startowy zależy od aktywności na Ceneo z ostatnich 30 dni, ale możesz go zwiększyć, biorąc udział w zabawie przez cały miesiąc. Start zabawy 14 lutego o godz. 8.00. Sprawdź, ile możesz zyskać – świętuj 20. urodziny Ceneo!

Materiał przygotowany przez Ceneo