Ubraniowy savoir-vivre. Czyli jak się ubrać do teatru na komedię?

Wyjście do teatru jest okazją do obcowania z kulturą oraz społecznością ceniącą dobry gust. Niezależnie od tego czy idzie się na dramat, czy komedię, jest to elegancka forma sztuki, wymagająca szacunku również ze strony ubioru. Zobacz, jak stworzyć odpowiednie stylizacje.

Elegancki dress code teatralny Wizyta w teatrze, nawet jeśli wybierasz się na lekki spektakl komediowy, to moment, w którym swoim ubiorem możesz wyrazić szacunek do artystów. Chociaż klimat takich przedstawień bywa swobodniejszy niż w przypadku innego rodzaju spektakli, warto zachować zasady dobrego smaku. Tak więc jak się ubrać do teatru na komedię? Warto przede wszystkim zachować złoty środek. Nie musisz wybrać garnituru czy smokingu i lakierek, jednak zdecydowanie nie będzie to miejsce na ubranie jeansów i bluzy z kapturem. Elegancki, ale nie przesadzony będzie styl smart casual. Taki odpowiedni strój będzie stylowy rozwiązaniem – sprawi, że poczujesz się wyjątkowo, a do tego sprawi, że będziesz czuć się komfortowo. Męski ubiór do teatru na komedię Dla mężczyzn dobrym wyborem będzie klasyczna koszula – gładka lub w delikatny wzór, zestawiona z chinosami bądź eleganckimi spodniami w kant. W chłodne dni możesz zarzucić na taki zestaw marynarkę, która doda formalności stroju. W cieplejsze dni możesz zdecydować się także na koszule z krótkim rękawem o klasycznym kroju. Do teatru nadadzą się skórzane półbuty, mokasyny czy loafersy. Podkreślą dobrze szyk i formalność stylizacji. Możesz jednak, szczególnie w cieplejsze dni zdecydować się na sportowe obuwie. Warto wybierać jednak jednolite buty w neutralnych kolorach, które nie odbiorą elegancji stworzonemu outfitowi. Ich różnorodne warianty możesz znaleźć, chociażby na stronie: https://answear.com/m/adidas/on/obuwie/sneakersy. Jak kobieta ma się ubrać do teatru? Komedia w teatrze jest także szansą dla kobiet na stworzenie wygodnej, ale eleganckiej stylizacji. Taki rodzaj spektaklu pozwala na ubranie czegoś kobiecego i formalnego, bez konieczności zakładania mocno wieczorowych elementów. Można więc ubrać się w zwiewną elegancką sukienkę o długości midi, spódnicę z krótszą bluzką bądź koszulą czy materiałowe cygaretki w zestawie z lekkim żakietem. Na wyjście do teatru nada się także kombinezon. Zamiast butów na obcasie możesz postawić na czółenka, baleriny czy nawet sandałki. Warto stawiać na neutralność i lekkość damskich fasonów, tak aby zbyt mocny look nie przytłoczył swobodnej atmosfery wieczoru.

Kolory i wzory w stylizacjach formalnych Komedia jest lekkim gatunkiem, co pozwala na nieco większą swobodę przy tworzeniu swojego stroju. Wybierając kolorystykę, nie trzeba ograniczać się do poważnych eleganckich odcieni, jak czerń czy granat. Tak samo do stylizacji nadadzą się jasne kolory – pastele, subtelne beże oraz intensywniejsze czerwienie i zielenie. Wybierając się do teatru, możesz zdecydować się na ciekawy design z delikatnymi kwiatami, geometrycznymi kształtami czy ponadczasową kratą. Mogą one dodać stylizacjom więcej indywidualnego charakteru. Istotne jednak jest to, aby zachować umiar. Outfit powinien bowiem przyciągać wzrok uporządkowaną estetyką, a nie krzykliwością. Jak dobrać odpowiednie dodatki? Detale, szczególnie w eleganckich stylizacjach, mogą zmienić wiele. Dopasowana do outfitu kopertówka, zegarek czy inna biżuteria dopełnią całość looku niezależnie od tego co ubierzesz. Do koszul warto także dodać spinki do mankietów czy ekstrawagancką broszkę. Dobrze dobrane akcesoria sprawią, że nawet minimalistyczny strój będzie wyglądać na przemyślany. Przede wszystkim unikaj nadmiaru, który sprawi, że będzie wyglądać się tandetnie. Myśląc o dodatkach, warto wziąć pod uwagę elementy do ubrania na drogę do teatru zimą czy jesienią. Jednak nawet jeśli idziesz na spektakl latem, dobierz do kreacji lekki sweterek, płaszcz czy marynarkę, która, chociażby trzymana w ręce doda modnego sznytu. Do tego ubierz eleganckie buty czy do nieco luźniejszych new balance 997 męskie dopełnią całość looku.