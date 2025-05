Chińskie auta w Polsce – czy już dorównują europejskim konkurentom?

Rynek motoryzacyjny w Polsce przechodzi prawdziwą rewolucję za sprawą chińskich producentów, którzy z roku na rok zyskują coraz większe uznanie wśród polskich kierowców.

Jeszcze do niedawna samochody z Państwa Środka były traktowane z pewną dozą nieufności, jednak najnowsze statystyki pokazują, że sytuacja diametralnie się zmienia. Wzrost udziału chińskich marek w polskim rynku z zaledwie 0,4% w styczniu 2024 roku do imponujących 4,7% w styczniu 2025 roku mówi sam za siebie. Za tym sukcesem stoi nie tylko atrakcyjna cena, ale również znacząca poprawa jakości, bezpieczeństwa oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Czy chińskie marki podbijają polski rynek?

Dane sprzedażowe jednoznacznie wskazują na dynamiczny wzrost popularności chińskich samochodów w Polsce. W styczniu 2025 roku zarejestrowano aż 2083 pojazdy pochodzące od chińskich producentów, co stanowi niewyobrażalny wzrost o ponad 10000% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Niekwestionowanym liderem wśród chińskich marek pozostaje MG, które w 2024 roku sprzedało 6763 samochodów, plasując się na 20. miejscu wśród wszystkich producentów obecnych na polskim rynku. Ekspansja chińskich marek widoczna jest również w szybko rozwijającej się sieci dystrybucji, która według prognoz Związku Dealerów Samochodowych ma wzrosnąć ze 96 punktów we wrześniu 2024 roku do aż 170 do końca bieżącego roku. Tak imponujący rozwój infrastruktury dealerskiej świadczy o poważnych planach chińskich koncernów wobec polskiego rynku i determinacji w zdobywaniu nowych klientów. Za marką MG plasują się kolejni chińscy producenci: BAIC z 1731 zarejestrowanymi pojazdami, Omoda z wynikiem 1104 egzemplarzy oraz Jaecoo i BYD z odpowiednio 505 i 411 sprzedanymi autami.