Ulga B+R - nie tylko dla naukowców w białych kitlach

Wśród przedsiębiorców pokutuje błędne mniemanie, że ulga badawczo-rozwojowa jest zarezerwowana wyłącznie dla wyspecjalizowanych laboratoriów lub centrum badawczych.

To odstrasza ich od skorzystania z tej preferencji. Tymczasem przesłanki zastosowania ulgi są bardzo szerokie, a towarzyszące jej korzyści - znaczące. Z tego względu każdy przedsiębiorca powinien poświęcić jej trochę uwagi i sprawdzić, czy może z niej skorzystać.

Kto może skorzystać z ulgi B+R?

Beneficjentami ulgi badawczo-rozwojowej mogą skorzystać zarówno podatnicy CIT, jak i PIT, którzy - co nie powinno być zaskoczeniem - prowadzą działalność badawczo-rozwojową. Tę ustawy podatkowe definiują jako działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Badania naukowe są działalnością obejmującą: badania podstawowe (czyli prace empiryczne lub teoretyczne mające na celu przede wszystkim zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne oraz badania aplikacyjne – rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy i nowych umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń. Prace rozwojowe są z kolei działalnością obejmującą: nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności – w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania – do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich (nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń).

O ile badania naukowe obejmujące badania podstawowe będą faktycznie domeną głównie instytutów naukowych i uczelni, o tyle badania aplikacyjne i prace rozwojowe prowadzone są w wielu przedsiębiorstwach… i to zaskakująco często nieświadomie. Aby dana działalność mogła zostać być uznana za działalność badawczą lub rozwojową, konieczne jest spełnienie pięciu podstawowych kryteriów. Taka działalność musi być bowiem: nowatorska (czyli w jakiś sposób zwiększać zasoby wiedzy); twórcza (czyli nastawiona na stworzenie nowego wyniku); nieprzewidywalna (a więc niepewna i obarczona ryzykiem porażki); metodyczna (systematyczna) oraz możliwa do przeniesienia lub odtworzenia.

Przedsiębiorcy powinni w pierwszej kolejności uświadomić sobie, że prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nie ma miejsca wyłącznie wówczas, gdy przedsiębiorca odkrywa coś całkowicie nowego w skali globalnej. Do uznania, że mamy do czynienia z pracami badawczo-rozwojowymi wystarczy, aby prace prowadziły do zwiększenia zasobu wiedzy w skali danego przedsiębiorstwa. Sprawia to, że pod pojęciem prac badawczo-rozwojowych mieści się o wiele więcej aktywności, niż nam się wydaje. W efekcie z ulgi B+R może skorzystać szeroka grupa przedsiębiorców, którzy w swojej działalności stawiają na rozwój swoich produktów czy tworzenie innowacyjnych rozwiązań. Z rozwiązania tego mogą oczywiście skorzystać przedsiębiorcy z branży IT czy branży nowych technologii, ale również podmioty zajmujące się działalnością produkcyjną, czy nawet usługową.

Czy ulga B+R się opłaca?

Ulga B+R jest jedną z najbardziej znaczących ulg podatkowych, jakie polski ustawodawca oferuje podatnikom. Jej ogromna popularność płynie nie tylko z szerokich przesłanek jej zastosowania, ale również (a może przede wszystkim) z korzyści, jakie są z nią związane.

Podatnicy korzystający z ulgi mogą odliczyć od podstawy opodatkowania w CIT i PIT (czyli od swojego dochodu), koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane „kosztami kwalifikowanymi". Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych. W pewnym skrócie myślowym ulga B+R polega na tym, że przedsiębiorca może obniżyć swój dochód o te same wydatki dwu, a czasem nawet trzykrotnie (o czym za chwilę) - najpierw traktując je jako koszty uzyskania przychodu (co wpływa na wysokość dochodu), a następnie ponownie obniżając swój dochód o te same wydatki.

Katalog kosztów kwalifikowanych jest bardzo szeroki i obejmuje np. wynagrodzenia pracowników i współpracowników zajmujących się pracami badawczo-rozwojowymi (w tym sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności!), nabycie materiałów i surowców, nabycie specjalistycznego sprzętu czy opinii i ekspertyz. Kosztami kwalifikowanymi mogą być również wydatki na pozyskania patentu, czy prawa ochronnego oraz koszty korzystania z aparatury. Co również istotne - aktualnie kwota przysługującego odliczenia kosztów kwalifikowanych w przypadku kosztów kwalifikowanych związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych do działalności badawczo-rozwojowej wynosi 200%. Oznacza to, że podatnicy odliczają swoje koszty pracownicze od podstawy opodatkowania nie dwukrotnie, a trzykrotnie.