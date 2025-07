Najlepsze kierunki last minute

Coraz więcej Polaków decyduje się na spontaniczne wakacje, zwane last minute. Lekka dawka adrenaliny związana z szukaniem najkorzystniejszej oferty sprawia, że taki rodzaj wypoczynku zyskuje na popularności. Jakie są więc pewne kierunki „na ostatnią chwilę”, które nie zawodzą?

Gdzie i kiedy pojechać na last minute?

Wyjazdy last minute kojarzą się przede wszystkim ze spontanicznością, jednak w rzeczywistości można wybrać się na nie o każdej porze roku. Nawet w szczycie sezonu upolujesz naprawdę atrakcyjne oferty. Wiele osób rezygnuje z wycieczek, a mniej oczywiste kierunki wciąż mają dostępnych wiele miejsc. Udane wczasy nie zawsze muszą być planowane, czasem wystarczy sprawdzać okazje swoich ulubionych krajów i regionów, aby znaleźć ofertę spełniającą oczekiwania. Nie masz swoich ulubionych destynacji? Oto wybrane przez nas najlepsze kraje na urlop last minute, które spodobają się każdemu:

1. Turcja – idealna na spontaniczne All Inclusive

Turcja od wielu lat stoi na czele najpopularniejszych kierunków wakacyjnych. Kurorty, takie jak Alanya, Side czy Marmaris, oferują doskonałą pogodę przez większość roku, a także najlepsze hotele i resorty na beztroskie wakacje all inclusive – z pyszną kuchnią i obsługą na wysokim poziomie. Turcy słyną również z wyjątkowej gościnności, a tureckie zabytki zachwycą każdego miłośnika historii. Co więcej, ceny urlopów w Turcji pozostają naprawdę niskie w porównaniu do innych krajów, dlatego to dobry wybór dla każdego, kto chce spędzić budżetowe, ale wciąż ekscytujące wczasy.

2. Grecja – podróż śladami starożytności

Wakacje w Grecji z pewnością powinni wybrać miłośnicy historii i kultury antycznej. Ateny, Kreta, a może Rodos… Niezwykłych miejsc jest tu naprawdę wiele. Grecja to kierunek, który nie zawodzi – ani pogodą, ani atrakcjami. Spokojny wypoczynek na tle krystalicznie czystych wód, złotych plaż i malowniczych klifów można połączyć ze zwiedzaniem starożytnych zabytków. Wczasy last minute w Grecji to również świetna okazja, by spróbować niezwykle smacznej kuchni śródziemnomorskiej.

3. Egipt – całoroczny kierunek last minute

Egipt co roku plasuje się w czołówce najchętniej rezerwowanych kierunków last minute. Pogoda nie zawodzi tu przez cały rok, a ceny wycieczek, jak i okolicznych atrakcji są niskie. Kraj nad Nilem zapewnia wypoczynek pod palmami, który można przeplatać zwiedzaniem słynnych zabytków: piramid w Gizie, Doliny Królów czy świątyń w Luksorze. Wody Morza Czerwonego zapewniają dobre warunki do nurkowania czy snorkelingu. Kurorty Hurghada i Marsa Alam oferują piękne plaże, ale i bogaty świat podwodny, który odkrywać może nawet początkujący nurek.

4. Hiszpania – pewny wakacyjny klimat

Hiszpania urzeka pod wieloma względami – urokliwe plaże i ciepłe morze, piękna pogoda, przepyszna kuchnia czy zjawiskowa architektura. Costa Brava i Costa del Sol to regiony zachwycające krajobrazami. Wśród pięknej przyrody można tu wypoczywać w światowej klasy hotelach, a czas wolny od plażowania spędzać na zwiedzaniu pięknych miast nad wybrzeżem Morza Śródziemnego. Hiszpańskie wyspy, takie jak Majorka czy Teneryfa, to miejsca, które oferują nie tylko piękne plaże, ale też doskonałą infrastrukturę turystyczną, atrakcje kulturalne i rozrywkę na wysokim poziomie.

5. Malta – mniej popularna, ale słoneczna i klimatyczna

Malta jest doskonałym, choć wciąż mniej oczywistym wyborem na urlop last minute. Przez większą część roku można cieszyć się tu znakomitą pogodą, więc przy rezerwowaniu wycieczki nie trzeba martwić się o słońce czy temperaturę. Odpoczywać tu można leniwie, wylegując się na plaży, kąpiąc się z lazurowych zatokach czy zwiedzając zabytkową Vallettę.

6. Egzotyka – zimowa ucieczka od szarości i pluchy

Zima w Polsce nie rozpieszcza. Często słońca nie widać tygodniami, a chłód sprawia, że nie chce się wychodzić spod ciepłego koca. Wtedy pojawiają się najczęściej myśli o gorących wczasach w odległych krajach. Szmaragdowa woda, biały i ciepły piasek, palmy uginające się od kokosów – wszystko to zapewnia Tajlandia. Niezwykle popularny jest również Zanzibar, z rajskimi plażami i wodą tak turkusową, że przeciera się oczy ze zdumienia. W ostatnim czasie coraz częściej wybierane są również bardziej odległe Dominikana oraz Meksyk. Urlopowiczów kuszą tu zjawiskowe wybrzeża ciągnące się kilometrami, ale i przenoszące w czasie kolonialne miasteczka. Marzącym o afrykańskim safari z pewnością spodoba się podróż do Kenii lub Gambii. Egzotycznych kierunków, które oferowane są przez biura podróży, jest naprawdę wiele, ale każdy z nich oferuje inne niezapomniane przeżycia.