Smart Money – porównywarka finansowa, która naprawdę pomaga

W świecie pełnym ofert finansowych, skomplikowanych szczegółów i mnożących się warunków dodatkowych, ciężko jest podejmować w pełni świadome decyzje. Właśnie dlatego powstała porównywarka finansowa Smart Money - nowoczesne i rzetelne narzędzie pozwalające znaleźć i porównać produkty bankowe.

Szukasz nowego konta osobistego, firmowego lub oszczędnościowego, kredytu gotówkowego, karty kredytowej lub innego produktu? Sprawdź co może Ci zaoferować Smart-Money.pl.

Smart Money szczyci się również odważnym wykorzystaniem nowinek i rozwiązań technicznych dla wygody użytkownika. Wspominaliśmy wcześniej o kalkulatorach czy narzędziach. Na stronie możemy obliczyć ratę kredytu, skomplikowaną kwotę w cyfrach wygenerować słownie, czy sprawdzić kiedy wysłany przelew dotrze do adresata. Prawdziwą nowinką jest jednak czat AI, który z poziomu strony głównej pomoże między innymi w znalezieniu najlepszych oferty kont osobistych .

„Mamy świetny zespół, złożony z osób ambitnych, chcących wykorzystywać swoją wiedzę i doświadczenie dla wspólnego sukcesu. Jest to kluczowe przy tak dużym i wymagającym projekcie jak Smart Money. Wciąż zapraszamy do współpracy kolejne osoby. W gronie naszych ekspertów znajdują się osoby o różnych specjalizacjach. Mamy w swoich szeregach nie tylko specjalistów z dziedziny finansów, ale również osoby dbające o treści pod kątem językowym czy ekspertów IT.”

Nawet najszczersze chęci nie zawsze wystarczą do sukcesu. Dlatego nad rozwojem Smart Money pracują specjaliści z długim doświadczeniem i bogatą wiedzą w branży finansowej. Autorzy artykułów i rankingów to wykształceni eksperci, często wieloletni przedsiębiorcy, którzy znają świat finansów od praktycznej strony.

Dziś na Smart-Money.pl znajdziemy 14 rankingów, a platforma dociera z wartościowymi treściami także do osób, które nie mają żadnego doświadczenia z finansami. Co ważne, po publikowanych na Smart Money treściach widać, że serwis wciąż jest wierny swoim pierwotnym założeniom. Pod rankingami znajduje się opis metodologii oceny ofert, z dokładnym wyszczególnieniem tego, jakie aspekty miały decydujący wpływ na pozycję danego produktu w rankingu. Dzięki temu można mieć pewność, że zestawienia są tworzone z głową, a ich celem jest realna pomoc osobom, które zastanawiają się nad wyborem konta, czy kredytu. Cieszą także małe rzeczy, takie jak podsumowania wpisów blogowych na początku każdego tekstu. Dzięki temu najważniejsze dla czytelnika informacje są łatwo dostępne bez scrollowania całego artykułu.

„Tworząc Smart Money wiedzieliśmy, że aby mieć szansę na sukces, musimy na pierwszym miejscu postawić naszych użytkowników. Wszystkie nasze rankingi, wpisy blogowe, narzędzia, kalkulatory, czy recenzje są tworzone w jednym celu - by każda osoba szukająca w internecie rzetelnych informacji na temat świata finansów miała zaufane miejsce, gdzie zawsze może je uzyskać.” – Mówi nam CEO i analityk Smart Money, Jakub Grzybowski.

Porównywarka finansowa Smart Money zadebiutowała w czerwcu 2024 roku. Pomysł był ambitny – stworzyć serwis, który w jednym miejscu zgromadzi oferty podstawowych produktów bankowych umożliwiając ich łatwe porównanie. Do tego strona miała w sposób prosty, ale wnikliwy i ciekawy, przedstawiać zagadnienia ze świata finansów.

„Nasze początki nie były łatwe, ale byliśmy na to przygotowani. Konsekwentnie rozwijaliśmy stronę, i krok po kroku rozbudowywaliśmy jej funkcjonalności. Teraz, od wielu miesięcy serwisowi regularnie przybywa użytkowników. Rośniemy, a wraz z tym rosną nasze ambicje. Mamy więcej pomysłów, które chcemy wdrażać. Nowe rankingi, więcej poradników i kolejne praktyczne narzędzia i przydatne rozwiązania.” – Kończy Jakub Grzybowski.

Zespół nie chce zmieniać kierunku rozwoju, który sprawdził się do tej pory. Na stronie będą więc pojawiać się kolejne zestawienia, poradniki, kalkulatory i narzędzia. W drodze jest jednak kilka niespodzianek, które na ten moment są jeszcze w fazie testów. Co ważne, myślą przewodnią serwisu cały czas pozostają transparentność, wiarygodność i wartość dla użytkownika. Jest to największą siłą Smart Money, która wyróżnia tę platformę na tle licznej konkurencji.

Materiał przygotowany przez Smart Money