Twoje mieszkanie może zarabiać o 15% więcej. Sprawdziliśmy, jak robią to agencje wynajmu mieszkań.

Najczęstszym błędem właścicieli jest myślenie o mieszkaniu na wynajem jak o pasywnej lokacie, która "sama zarabia". W rzeczywistości to aktywo, które – podobnie jak mała firma – wymaga aktywnego zarządzania! Specjaliści z Rentli udowadniają, że optymalizacja 3 kluczowych czynników może zwiększyć Twój zysk nawet o 15%. Sprawdź, gdzie ukryte są dodatkowe pieniądze w Twoim mieszkaniu!

Czy Twoje mieszkanie na wynajem to pracownik roku, który generuje maksymalne zyski, czy raczej leniwy stażysta, przynoszący tylko tyle, ile musi? Większość właścicieli nieświadomie zgadza się na tę drugą opcję, tracąc co roku tysiące złotych.

W tym artykule, opierając się na procesach, jakie stosuje Rentli - profesjonalna agencja wynajmu mieszkań - pokażemy 3 kluczowe obszary, w których Twoja nieruchomość może generować nawet o 15% wyższy zysk rocznie. To nie magia, to matematyka i dobrze zorganizowany proces.

Zysk #1: Cena Czyni Cuda, czyli czynsz wyższy o 5-7% dzięki danym i marketingowi

To fundamentalny i najczęstszy błąd właścicieli. Ustalają cenę, przeglądając inne ogłoszenia na portalach. Problem? Widzą ceny ofertowe, a nie transakcyjne. Nie wiedzą, że ogłoszenie z zawyżoną ceną "wisi" na portalu od trzech miesięcy, a mieszkanie stoi puste i nie zarabia.

Profesjonaliści działają inaczej.

Krok 1: Analiza danych, nie wróżenie z fusów. Zamiast zgadywać, agencje używają narzędzi do analizy faktycznych cen transakcyjnych w danej lokalizacji. Określają najwyższą możliwą, ale wciąż rynkową cenę, która zapewni szybki wynajem.

Krok 2: Kreowanie wartości. Po ustaleniu ceny, trzeba ją uzasadnić. Profesjonalna sesja zdjęciowa, techniki home stagingu i copywriting tworzą wizerunek oferty premium. Najemcy są w stanie zapłacić więcej, jeśli widzą produkt wysokiej jakości.

Efekt? Kombinacja optymalnej ceny i profesjonalnego marketingu pozwala uzyskać czynsz o 5-7% wyższy niż średnia dla podobnego, ale nieprofesjonalnie wystawionego lokalu.

Zysk #2: Koniec z Pustostanami, czyli 4-5% więcej w skali roku dzięki ciągłości najmu

Największym wrogiem rentowności jest pusty lokal. Jeden miesiąc bez najemcy to strata 8,3% całego rocznego przychodu! Dla mieszkania z czynszem 3500 zł to po prostu 3500 zł wyrzucone w błoto. Dla wielu samodzielnych właścicieli miesięczna przerwa między jednym a drugim najemcą to niestety "norma".

Profesjonalna obsługa najmu mieszkania jest zaprojektowana tak, by tej przerwy uniknąć.

Machina marketingowa: Agencja nie czeka, aż najemca się znajdzie. Uruchamia promocję na wielu portalach jednocześnie i współpracuje z innymi biurami, by zmaksymalizować zasięg oferty.

Efektywny proces: Dzięki doświadczeniu i gotowym procedurom, proces od wyprowadzki jednego najemcy do wprowadzenia się drugiego jest skrócony do absolutnego minimum - tak, by lokatorzy zajmowali mieszkanie "na zakładkę"!

Efekt? Skrócenie okresu pustostanu, np. z miesiąca do zaledwie tygodnia, to realny zysk rzędu 4-5%. To jeden z najważniejszych aspektów, o które dba firma profesjonalnie zajmująca się zarządzaniem najmem długoterminowym. Cały proces, jaki oferuje Rentli, jest nastawiony na zapewnienie ciągłości najmu i maksymalizację Twojego zysku.

Zysk #3: Inteligentne Oszczędności, czyli 3-4% w kieszeni dzięki tańszym naprawom i prewencji

Psuje się pralka w niedzielę. Właściciel w panice szuka w internecie fachowca, który przyjeżdża na cito i kasuje "stawkę awaryjną". Brzmi znajomo?

Efekt skali: Firma zarządzająca wieloma mieszkaniami ma stałe umowy z podwykonawcami (hydraulikami, elektrykami, serwisantami AGD). Dzięki temu ma dostęp do niższych stawek i krótszych terminów niż klient indywidualny.

Prewencja: Regularne, okresowe kontrole techniczne lokalu pozwalają wykryć małą usterkę (np. lekko cieknący zawór), zanim zamieni się ona w kosztowną katastrofę (zalanie mieszkania i sąsiadów).

Efekt? Oszczędności na naprawach i uniknięcie jednej większej awarii w roku to łatwo osiągalne 3-4% wartości rocznego czynszu w Twojej kieszeni. Dodatkowym “zyskiem” jest też… spokój o mieszkanie i o wiele mniejsze ryzyko poważnych konsekwencji finansowych, np. z powodu zniszczenia mieszkania.