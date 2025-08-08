Reklama
materiał promocyjny
Inspiracje i porady

Twoje mieszkanie może zarabiać o 15% więcej. Sprawdziliśmy, jak robią to agencje wynajmu mieszkań.

8 sierpnia 2025
. . mat. pr.
Najczęstszym błędem właścicieli jest myślenie o mieszkaniu na wynajem jak o pasywnej lokacie, która "sama zarabia". W rzeczywistości to aktywo, które – podobnie jak mała firma – wymaga aktywnego zarządzania! Specjaliści z Rentli udowadniają, że optymalizacja 3 kluczowych czynników może zwiększyć Twój zysk nawet o 15%. Sprawdź, gdzie ukryte są dodatkowe pieniądze w Twoim mieszkaniu!

Czy Twoje mieszkanie na wynajem to pracownik roku, który generuje maksymalne zyski, czy raczej leniwy stażysta, przynoszący tylko tyle, ile musi? Większość właścicieli nieświadomie zgadza się na tę drugą opcję, tracąc co roku tysiące złotych.

W tym artykule, opierając się na procesach, jakie stosuje Rentli - profesjonalna agencja wynajmu mieszkań - pokażemy 3 kluczowe obszary, w których Twoja nieruchomość może generować nawet o 15% wyższy zysk rocznie. To nie magia, to matematyka i dobrze zorganizowany proces.

Zysk #1: Cena Czyni Cuda, czyli czynsz wyższy o 5-7% dzięki danym i marketingowi

To fundamentalny i najczęstszy błąd właścicieli. Ustalają cenę, przeglądając inne ogłoszenia na portalach. Problem? Widzą ceny ofertowe, a nie transakcyjne. Nie wiedzą, że ogłoszenie z zawyżoną ceną "wisi" na portalu od trzech miesięcy, a mieszkanie stoi puste i nie zarabia.

Profesjonaliści działają inaczej.

  • Krok 1: Analiza danych, nie wróżenie z fusów. Zamiast zgadywać, agencje używają narzędzi do analizy faktycznych cen transakcyjnych w danej lokalizacji. Określają najwyższą możliwą, ale wciąż rynkową cenę, która zapewni szybki wynajem.
  • Krok 2: Kreowanie wartości. Po ustaleniu ceny, trzeba ją uzasadnić. Profesjonalna sesja zdjęciowa, techniki home stagingu i copywriting tworzą wizerunek oferty premium. Najemcy są w stanie zapłacić więcej, jeśli widzą produkt wysokiej jakości.

Efekt? Kombinacja optymalnej ceny i profesjonalnego marketingu pozwala uzyskać czynsz o 5-7% wyższy niż średnia dla podobnego, ale nieprofesjonalnie wystawionego lokalu.

Zysk #2: Koniec z Pustostanami, czyli 4-5% więcej w skali roku dzięki ciągłości najmu

Największym wrogiem rentowności jest pusty lokal. Jeden miesiąc bez najemcy to strata 8,3% całego rocznego przychodu! Dla mieszkania z czynszem 3500 zł to po prostu 3500 zł wyrzucone w błoto. Dla wielu samodzielnych właścicieli miesięczna przerwa między jednym a drugim najemcą to niestety "norma".

Profesjonalna obsługa najmu mieszkania jest zaprojektowana tak, by tej przerwy uniknąć.

  • Machina marketingowa: Agencja nie czeka, aż najemca się znajdzie. Uruchamia promocję na wielu portalach jednocześnie i współpracuje z innymi biurami, by zmaksymalizować zasięg oferty.
  • Efektywny proces: Dzięki doświadczeniu i gotowym procedurom, proces od wyprowadzki jednego najemcy do wprowadzenia się drugiego jest skrócony do absolutnego minimum - tak, by lokatorzy zajmowali mieszkanie “na zakładkę”!

Efekt? Skrócenie okresu pustostanu, np. z miesiąca do zaledwie tygodnia, to realny zysk rzędu 4-5%. To jeden z najważniejszych aspektów, o które dba firma profesjonalnie zajmująca się zarządzaniem najmem długoterminowym. Cały proces, jaki oferuje Rentli, jest nastawiony na zapewnienie ciągłości najmu i maksymalizację Twojego zysku.

Zysk #3: Inteligentne Oszczędności, czyli 3-4% w kieszeni dzięki tańszym naprawom i prewencji

Psuje się pralka w niedzielę. Właściciel w panice szuka w internecie fachowca, który przyjeżdża na cito i kasuje "stawkę awaryjną". Brzmi znajomo?

  • Efekt skali: Firma zarządzająca wieloma mieszkaniami ma stałe umowy z podwykonawcami (hydraulikami, elektrykami, serwisantami AGD). Dzięki temu ma dostęp do niższych stawek i krótszych terminów niż klient indywidualny.
  • Prewencja: Regularne, okresowe kontrole techniczne lokalu pozwalają wykryć małą usterkę (np. lekko cieknący zawór), zanim zamieni się ona w kosztowną katastrofę (zalanie mieszkania i sąsiadów).

Efekt? Oszczędności na naprawach i uniknięcie jednej większej awarii w roku to łatwo osiągalne 3-4% wartości rocznego czynszu w Twojej kieszeni. Dodatkowym “zyskiem” jest też… spokój o mieszkanie i o wiele mniejsze ryzyko poważnych konsekwencji finansowych, np. z powodu zniszczenia mieszkania.

.mat. pr..

Podsumujmy: Jak małe procenty tworzą wielką różnicę?

Spójrzmy na prostą matematykę. Sumując zyski z każdego obszaru, otrzymujemy imponujący wynik:

+7% (wyższy czynsz) + 5% (brak pustostanów) + 3% (tańsze naprawy) = +15% rocznego zysku.

Nagle okazuje się, że prowizja za profesjonalne zarządzanie (zwykle na poziomie 8-16%) nie tylko w całości się zwraca, ale zostawia właścicielowi dodatkowy zysk. I to wszystko przy zerowym zaangażowaniu czasu i stresu z jego strony. "W Rentli nie postrzegamy zarządzania najmem jako zwykłej obsługi. Naszym celem jest przekształcenie każdej nieruchomości w wysokowydajne aktywo," mówi Filip Rejzner, Członek Zarządu w Rentli. "Analizujemy, optymalizujemy i działamy proaktywnie, bo wiemy, że tylko w ten sposób możemy realnie zwiększyć stopę zwrotu dla naszych klientów i dać im to, na czym im najbardziej zależy: czysty zysk i święty spokój."

Zacznij zarabiać na wynajmie wygodnie i bez ryzyka. Skontaktuj się ze specjalistami, aby bezpłatnie przeanalizować potencjał Twojego mieszkania i zobaczyć, o ile więcej możesz zyskać, współpracując z Rentli.

.mat. pr..

Materiał przygotowany przez Rentli.

materiał promocyjny

Reklama

Czytaj także

null
Rynek

Fikcyjni doradcy w PZU. Dotarliśmy do raportów i dokumentów, skala nadużyć zatrważa

Raporty Biura Bezpieczeństwa PZU na temat doradców stały się podstawą złożenia zawiadomień do prokuratury. Zawierają jeden wspólny wniosek: „Brak jakichkolwiek dowodów na wykonywane działania, zadań czy świadczonej pracy na rzecz PZU SA”. Czy ktoś to rozliczy?

Anna Dąbrowska, Violetta Krasnowska
01.08.2025
null
Kultura

12 zdolnych ludzi. „Polityka” typuje najlepszych scenarzystów w Polsce. Trzeba ich znać

W epoce platform streamingowych skrzydła rozwijają zawodowi scenarzyści. Oto dwunastka najlepszych dziś polskich opowiadaczy filmowych i serialowych historii.

Aneta Kyzioł, Janusz Wróblewski
03.08.2025
null
Kultura

Miejscowi się wynieśli, zanikły ciche rozmowy. Jeśli nic się nie zmieni, Gdańsk może upaść

Przy takiej niezrównoważonej eksploatacji miasta ryzykujemy jego upadek – mówi architekt Jacek Dominiczak, komentując turystyczne przemiany krajobrazu Gdańska.

Aleksander Świeszewski
27.07.2025
null
Społeczeństwo

Młodzi, nadgorliwi ojcowie. „Gdy sami zakładają rodziny, chcą, by u nich było inaczej”

Mężczyźni tak bardzo chcą być dziś nowoczesnymi ojcami, że nieraz spychają matki na boczny tor. Niechcący wchodzą w buty własnych ojców i budują nowy patriarchat.

Zbigniew Borek
28.07.2025
null
Społeczeństwo

Polska bieda-kuchnia robi światową karierę. Dzięki Idze Świątek. Co jeszcze mieliśmy w menu?

Makaron z truskawkami, który Iga Świątek nazwała smakiem dzieciństwa, stał się globalnym kulinarnym hitem. W Polsce kojarzy się raczej ze smakiem PRL: kuchni siermiężnej, pogrążonej w niedoborach i „przejściowych” trudnościach z zaopatrzeniem.

Joanna Podgórska
26.07.2025
null
Ludzie i style

Komu przeszkadza Dino, komu przeszkadza Wilanów

Najwyraźniej bardzo łatwo nienawidzi się Warszawę. Nie zawsze zasłużenie, ale czasem sama się prosi.

Michał R. Wiśniewski
01.08.2025
null
Społeczeństwo

Jak fałszywi duchowni drenują Fundusz Kościelny. Kreatywność ludzi nie zna granic

W naszym kraju każdy może udawać duchownego dowolnego Kościoła. Nie po to, żeby udzielać ślubów i chować zmarłych, ale korzystać z Funduszu Kościelnego. A jak się jest misjonarzem z zagranicy – to zdobyć polską wizę.

Zbigniew Borek
01.08.2025
null
Rynek

Kraj raj, czyli patent „na fundację”. Tak to robią rodziny Obajtka, Mentzena i inni zamożni Polacy

Niemiecka rodzina Porsche-Piech poprzez swoją fundację zbudowała globalne marki samochodów. Polska rodzina – Daniela Obajtka i jego syna – żadnej marki nie buduje, po prostu dzięki prawu o fundacjach nie płaci podatków od zysków, jakie przynoszą 22 nieruchomości oraz udziały w firmie deweloperskiej. Podobnie czyni rodzina Mentzenów. I inne.

Joanna Solska
21.07.2025
null
Kraj

Kaczyńskiego plan zemsty. Ma trzy części. Gotowy jest na moralnie wątpliwe rozwiązania

Prawica chce wykorzystać osłabione po wyborach morale w obozie władzy, aby ostatecznie pokonać swoich wrogów. Grozi procesami i więzieniem, głosząc dokończenie antyliberalnej rewolucji. To ma być odwet nie tylko na przeciwnikach, ale też na ich wyborcach. Co z tym zrobi druga strona?

Mariusz Janicki
16.07.2025
null
Społeczeństwo

Chude lata dla otyłych. Czy Ozempic to naprawdę Święty Graal? Jesteśmy świadkami rewolucji

Jesteśmy świadkami jednej z największych rewolucji społecznych ostatnich lat. Leki takie jak semaglutyd (Ozempic, Wegovy) lub tirzepatyd (Mounjaro, Zepbound) okazały się – wreszcie? – skuteczne w walce z otyłością. I już zmieniają świat: od półek sklepowych po relacje intymne.

Paweł Walewski
01.07.2025
null
Kraj

Trzaskowski mocno się uaktywnił po przegranych wyborach. Co się za tym kryje? Sprawdzamy

Nie tylko w partii odnotowano wzmożoną aktywność Rafała Trzaskowskiego. Zupełnie jakby kampania trwała i trzeba było zabiegać o głosy wyborców. Sprawdziliśmy, co się za tym kryje.

Malwina Dziedzic, Anna Dąbrowska
13.07.2025
null
Społeczeństwo

Kanał z tym tunelem. Centrum Łodzi stoi na ruchomych piaskach, końca nie widać

Drążenie tunelu kolejowego pod łódzkim śródmieściem mieli przeczekać dwa tygodnie w hotelach. A odkąd opuścili swoje mieszkania, właśnie mija dziesięć miesięcy. Końca nie widać, bo prace na budowie całkowicie stanęły.

Marcin Piątek
23.07.2025
Pokaż więcej
Reklama