Styl sportowy – jak połączyć modę i komfort na co dzień?

18 sierpnia 2025
New balance New balance mat. pr.
Styl sportowy obecnie nie oznacza już noszenia ubrań na siłownię – to nieodłączny element miejskiego luzu i pełnoprawny modowy nurt. Łączy komfort, funkcjonalność i modowy vibe z niewymuszonym luzem. Zobacz, jak ogarnąć styl sportowy damski, aby nie wyglądał jak zwyczajny strój na fitness!

Styl sportowy w modzie – jak wyglądają współczesne stylizacje?

Jeszcze kilka lat temu styl sportowy kojarzył się z noszeniem odzieży na siłownię (taniej, wykonanej ze sztucznego poliestru) albo z osiedlowymi dresiarzami, co uważano z resztą za modowe faux-pas.

Dziś to stylizacje, które królują na Instagramie, wybiegach i ulicach. Wpływ pandemii tylko przyspieszył cały proces – doceniliśmy wygodę i funkcje miękkiej dzianiny, która jest zwyczajnie wygodna, a odpowiednio skomponowana potrafi także świetnie wyglądać.

Dzisiaj sportowe outfity to mieszanka luźnych form i miejskiego szyku – komplet dresowy wykonany z dobrej tkaniny, bluza z haftem lub nadrukiem, oldschoolowe sneakersy – i gotowe!

Możesz także tworzyć outfit z wykorzystaniem T-shirtu, klasycznych joggerów, a do tego założyć kurtkę bomberkę lub katanę. Szybko, wygodnie, stylowo!

Elementy garderoby, które tworzą modny sportowy styl

Sportowe ubrania w połączeniu z mocnymi dodatkami tworzą outfity, które sprawdzą się na przeróżne okazje. Bazą są z reguły bluzy z kapturem, luźne koszule, joggery, czapki z daszkiem.

Jeżeli chodzi o dodatki, polecanym akcesorium są saszetki typu nerka czy plecaki, na przykład worki. Nerki znajdziesz z powodzeniem także w wydaniu eleganckim, a nawet glamour, co ciekawie kontrastuje z prostym sportowym lookiem i tworzy niebanalne połączenie.

Poleca się także sneakersy w klimacie retro, na przykład https://answear.com/h/new-balance-740 – ten model to bajeczny wręcz wybór polecany przez influencerów i najbardziej stylowych celebrytów.

Styl uzupełnią okulary przeciwsłoneczne, wysokie, grube, białe skarpetki, zegarek sportowy i ciekawe akcesoria do włosów jak dzianinowe scrunchie czy opaski.

Dresowy look – sportowe stylizacje a komplet dresowy

Warto dodać, że taka odzież to nie tylko ciekawy wygląd, to też coś, co realnie sprawdza się, kiedy jesteś w ruchu. Wybór ubrań jest kluczowy – postaw na wysoką jakość i wygodę. Nie musisz jednak wcale rezygnować z szyku, aby ubrać się na sportowo.

Do pracy sprawdzą się więc jeansy zamiast dresów, ale dopasuj do nich klasyczny T-shirt, sportową kurtkę. Wybierając sneakersy, stawiaj na te w stonowanych kolorach – podkreślisz luz, a jednocześnie nie będziesz wyglądać zbyt nieformalnie. Do tego typu stylizacji będą pasować np. New Balance 550, które możesz znaleźć m.in. tu: https://answear.com/h/new-balance-550.

Na spacer z przyjaciółmi nada się dzianinowy komplet, czapka snapback, mały plecaczek i inne akcesoria. Dbaj o to, by utrzymać klimat streetwearowy – naszywki, piny, breloki, wszystko to uświetni cały outfit i jeszcze bardziej podkreśli Twoją niezależność.

Styl sportowy damski – uniwersalny wybór ubrań i dodatków

Styl sportowy damski zyskuje wtedy, kiedy uświetnisz go typowo kobiecym sznytem. Nie chodzi o to, by zakładać wszystko, co ma na sobie logo sportowej marki. Liczy się balans – połącz luźny dół z ciasną, krótką kurtką, na przykład ramoneską, która optycznie zwęzi talię i nada sylwetce świetne proporcje.

Jeżeli zależy Ci na elegancji i lubisz bawić się formą, złam konwencję i do bawełnianego kompletu załóż szpilki i elegancką torebkę wizytową – taki outfit trzeba nosić z dumą i pewnością siebie!

Dlaczego styl sportowy to doskonały wybór na co dzień?

Jak wspomniano, odzież sportowa jest po prostu wygodny i komfortowy, a to powinno przede wszystkim przyświecać przy komponowaniu każdego ubioru. W końcu w ciuchach powinno czuć się dobrze, jak w drugiej skórze – nie zaś jak w przebraniu, w którym dodatkowo ciągle coś uwiera czy ociera.

Po drugie, sportowy styl damski i męski łatwo potraktować uniwersalnie i zaadaptować pod instagramowe trendy. Wystarczy skomponować ze sobą coś, co pozornie do siebie nie pasuje, a co jednak paradoksalnie potrafi wyglądać doskonale.

Po trzecie, ten typ ubioru nie jest chwilową modą, a trendem, który konsekwentnie króluje i na ulicach, i na wybiegach od lat. Można więc założyć, że prędko nie przeminie, a dzięki skompletowaniu odpowiedniej garderoby złożonej z wysokiej jakości ubrań będziesz mieć gotowe stylizacje nawet na lata do przodu.

Wreszcie, takie stylizacje to także manifest. Podkreślają luz, charakter, niewymuszoną radość i dystans do życia. Ważne, by odzież sportowa była zawsze świeża, wyprasowana, czysta i dopasowana rozmiarem – wówczas nie ma mowy o przesadzie w żadną stronę i możesz śmiało wystąpić w takich ubraniach nawet na półformalnych okazjach. Powodzenia – miłego składania outfitów!

Reklama