Sławomir Sierakowski

Trzy lewe ręce, czyli Sierakowski o polskiej lewicy

Krytyka polityczna lewicy

Mamy dwie partyjne lewice w Polsce: za starą i za młodą. Jedna to partia emerytów z poprzedniej epoki, druga, w oczach typowego wyborcy, to partia studentów. Ci dawno pożegnani zbliżają się do 10 proc. w sondażach, a ci przyszłościowi nie mogą się odbić od 2 proc.