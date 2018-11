Rzeszowscy sędziowie z „KonsTYtucJĄ”. Będą dyscyplinarki?

– Demonstrujemy w ten sposób przywiązanie do wartości wynikających z konstytucji – mówi przewodniczący Wydziału Karnego SO w Rzeszowie sędzia Marcin Świerk, działacz stowarzyszenia Iustitia. – Na wszystkich sześciu salach, gdzie orzekamy, od dziś są tabliczki z takimi naklejkami. Wymiary naklejek idealnie pasują do wzoru tabliczek z nazwiskami wprowadzonych do regulaminu urzędowania sądów przez ministra Ziobrę.

Tabliczki w rzeszowskim sądzie

Czy sędziowie nie boją się postępowania dyscyplinarnego? – Za użycie słowa „konstytucja”? Skoro może być za założenie togi [sprawy dyscyplinarne za występowanie w todze podczas edukacyjnych symulacji rozpraw], to może być i za napis „KonsTytucJA”. Ale się nie boimy – odpowiada sędzia Świerk. I nie wyklucza, że podobne tabliczki pojawią się także w innych wydziałach rzeszowskiego sądu.

Uchwała w sprawie procedowania pisowskiej KRS

Sędziowie Sądu Okręgowego w Rzeszowie przyjęli też 16 listopada uchwałę w sprawie sposobu procedowania nowej Krajowej Rady Sądownictwa przy opiniowaniu kandydatów na sędziów do tego sądu: „rażąco lekceważono dorobek orzeczniczy kandydatów, pomijano i deprecjonowano opinie kolegium Sądu Apelacyjnego i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Rzeszowskiej. (...) Takie postępowanie krzywdzi rzetelnych i ciężko pracujących sędziów. Co jednak gorsze i budzące niepokój, dobór kandydatów często z pominięciem merytorycznych kryteriów oceny niesie poważne ryzyko naruszenia standardu prawa do sądu, o jakim mowa w art. 45 konstytucji i w art. 6 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności” – napisali sędziowie w uchwale.

Przypomnieli też, że poprzedniej, rozwiązanej przez PiS KRS stawiano zarzuty o rzekome niebranie pod uwagę opinii środowiska sędziowskiego o kandydatach na wolne miejsca sędziowskie. Teraz zaś KRS wybiera osoby z niższymi kwalifikacjami, małym doświadczeniem sędziowskim i negatywną opinią kolegium sądu, za to pracujące w ministerstwie czy zasiadające w samej KRS.