„GW”: Kasta Ziobry spiskuje od lat. I robi zrzutki na walkę z sędziami

Wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak, pracownik resortu Jakub Iwaniec, członkowie neo-KRS, rzecznicy dyscyplinarni i prezesi sądów. „Gazeta Wyborcza” poznała skład „Kasty” Zbigniewa Ziobry i ma dowody na to, że działała już od kilku lat.

W poniedziałek wieczorem Onet opublikował artykuł na temat szerokiej akcji dyfamacyjnej sterowanej z Ministerstwa Sprawiedliwości przez prawą rękę Zbigniewa Ziobry wiceministra Łukasza Piebiaka (podał się do dymisji), a także pracującego w resorcie Jakuba Iwańca (zwolniony). Główną jej koordynatorką była „MalaEmiEmi”, Emilia S., żona sędziego i urzędnika neo-KRS Tomasza Szmydta. „Gazeta Wyborcza” dotarła do materiałów potwierdzających, że sędziowie „dobrej zmiany” przygotowywali działania wobec krytyków reform Ziobry już dużo wcześniej.

KastaWatch, czyli kto

Tajna grupa „Kasta” powstała pod koniec 2016 r. na WhatsAppie. Przewodził jej „Herszt” (użytkownik o nicku „MS II”), czyli wiceminister Łukasz Piebiak. W jej skład wchodzili także Jakub Iwaniec, Tomasz Szmydt, szef wydziału prawnego neo-KRS, dwaj zastępcy głównego rzecznika dyscyplinarnego sędziów – Przemysław Radzik (na grupie „Rzeźnik”) i Michał Lasota, sędziowie neo-KRS – jej wiceszef Dariusz Drajewicz, Jarosław Dudzicz i Maciej Nawacki, sędziowie Konrad Wytrykowski z Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, były prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach Arkadiusz Cichocki (dziś delegowany do Sądu Apelacyjnego w Katowicach), wiceprezes Sądu Okręgowego w Gliwicach Ireneusz Wiliczkiewicz, były prezes Sądu Okręgowego w Katowicach Rafał Stasikowski (dziś w Naczelnym Sądzie Administracyjnym), prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Dariusz Kliś i inni jej członkowie. A także rzecznicy dyscyplinarni i prezesi sądów.

W środę wieczorem „Gazeta Wyborcza” opisała, jak sędziowie „dobrej zmiany” zaangażowani w akcję kompromitowania kolegów po fachu przekazywali pieniądze hejterce, rozpowszechniającej pomówienia na temat prezesa stowarzyszenia Iustitia Krystiana Markiewicza i innych sędziów krytykujących reformy Ziobry.

„GW” dotarła do prywatnego czatu MalejEmiEmi z Arkadiuszem Cichockim, wówczas prezesem Sądu Okręgowego w Gliwicach z nominacji Ziobry, który wraz z Iwańcem przekazywał jej dane z teczek personalnych nielubianych przez „dobrą zmianę” sędziów. „Podajesz tylko kwotę. To żadne poświęcenie, Polska jest tego warta” – pisał do MalejEmiEmi Cichocki.

Rozmowa Cichockiego (od wybuchu afery nieosiągalny) z Emi odbyła się 20 lipca 2018 r. „Arek Sędzia GLIWICE” to właśnie Arkadiusz Cichocki, „Emi” – Emilia Sz., żona sędziego i członka neo-KRS Tomasza Szmydta (w rozmowie „Tomasz”). W czacie przewija się także „Łukasz” (Piebiak). Przytaczamy za „GW” (pisownia oryginalna):

emi: To na drobiazgi dla dziennikarzy

– Arek Sędzia GLIWICE: Oczywiście, bez zbędnych pytań. Konto?

– Arek Sędzia GLIWICE: Zostawia ślad?

– Arek Sędzia GLIWICE: Mogę wysłać np Andrzejowi, składka na parapetówkę czy coś. Albo Tomkowi – zrzutka na race na 11.11?

emi: To na drobiazgi dla dziennikarzy. A warto niektórym podziękować

– Arek Sędzia GLIWICE: Emi, zarabiam w tej chwili naprawdę dobrze. Umówmy się, że w tego typu sprawach podajesz tylko kwotę. Ale przelewy idą do Tomka. Nie zostawiamy śladów, a Ciebie przeciez nie znam. Łukasz dał mi dodatkowe zadania. Wchodzę w to. Z czasem, zaangażowaniem i portfelem. To żadne poświęcenie, Polska jest tego warta. Dawaj znać co potrzeba i działamy.

emi: Dziękuję. Tak jak mówiłam to na drobiazgi w podziękowaniu dla kilku dziennikarzy.

Tajna akcja „pozyskiwania dziennikarzy”

Z rozmowy nie wynika, którym dziennikarzom Emilia chciała „podziękować”, wiadomo jednak, że utrzymywała kontakt z dziennikarzami TVP (w programie „Alarm” zajęli się plotkami dostarczonymi przez MaląEmiEmi i przedstawili historię internetowych kontaktów sędziego Piotra Gąciarka z kobietą, która wyłudziła od niego pieniądze) i prorządowego serwisu wPolityce.pl (któremu Emilia S. przekazała informacje o wypadku jednego z sędziów).

Sędzia Cichocki w rozmowie z „emi” przekonuje, że „potrzebna jest grupa profesjonalnych ludzi z doświadczeniem. Najlepiej niezwiązanych instytucjonalnie”, bo ministerialne biuro prasowe jest „amatorskie”. I ma pomysł na „pozyskiwanie dziennikarzy”. Cichocki sugeruje, że „za zgodą premiera można nawiązywać tajną współpracę z dziennikarzami”. I uzasadnia: „Słuchaj, toczy się regularna wojna (…). Nie możemy bawić się w amatorskie komunikaty medialne MS”.

Pocztówki do Gersdorf: „Wyp***ać”

W czwartek rano Onet opisał także inicjatywę sędziego Konrada Wytrykowskiego, obecnie członka Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Sędzia zaproponował akcję wysyłania pocztówek do Małgorzaty Gersdorf. Miała to być odpowiedź na falę poparcia dla zwalczanej przez „dobrą zmianę” I prezes Sądu Najwyższego – pocztówki z wyrazami uznania i wsparcia wysyłali do niej wówczas sędziowie i prawnicy z całej Polski. Tyle że pocztówki według pomysłu Wytrykowskiego miały się streszczać w wyrażeniu „Wyp***aj”.

PiS od wielu lat zbierał haki na polityków opozycji, o czym „Polityka” piórem Bianki Mikołajewskiej pisała już w 2010 r. Jak zeznał były szef MSWiA Janusz Kaczmarek na sejmowej komisji ds. służb specjalnych, wszystkie sprawy z prokuratury, w których pojawiały się nazwiska znanych polityków, za pierwszych rządów PiS natychmiast trafiały na biurko ówczesnego ministra sprawiedliwości – Zbigniewa Ziobry. „Haki” i „niby-haki” zbierano na Radosława Sikorskiego, ale też Mirosława Drzewieckiego, ówczesnego lidera SLD Wojciecha Olejniczaka czy Krzysztofa Janika.

Ziobro i prezes PiS poczuli się urażeni informacjami zawartymi w tekście Mikołajewskiej i podali ją do sądu. W lutym 2015 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał, że „Polityka” i autorka nie muszą przepraszać szefa resortu sprawiedliwości ani PiS.

