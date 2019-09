Stanley dla „Polityki”: Kampania trwa, ale sondaże stoją w miejscu

Poparcie dla PiS jest stabilne i wynosi 47 proc. Koalicja Obywatelska utrzymuje się na poziomie 28 proc., Lewica ma 13 proc., a PSL z Kukizem – 6, więc ma szansę przekroczyć próg – wynika z obliczeń brytyjskiego politologa na podstawie średniej sondażowej z ostatnich dni.

Gdyby Polska była jednym okręgiem wyborczym

Medialne doniesienia dotyczące sondaży skupiają się na poziomie poparcia w skali kraju z oczywistego powodu – w taki sposób przeprowadza się tego typu badania. Choć wynik ogólnopolski determinuje to, kto wejdzie do parlamentu, to nie należy zakładać, że będzie to bezpośrednio i proporcjonalnie przekładało się na liczbę posłów. Różnice we frekwencji i poparciu na poziomie regionów mogą mieć różny wpływ na wyniki partii w każdym z 41 okręgów wyborczych.

Gdyby Polska była jednym okręgiem wyborczym, to sondaże przełożyłyby się na 218 mandatów dla PiS, znacznie poniżej większości parlamentarnej. KO miałaby 135 posłów, Lewica – 60, PSL-Kukiz – 28, Konfederacja – 24, a mniejszość niemiecka straciłaby posła. Jeśli jednak uwzględnimy historyczne wyniki ugrupowań w poszczególnych okręgach, to możemy znacznie bardziej realistycznie ocenić siłę poszczególnych mandatów. Dla przykładu: poparcie dla PiS w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeszowie było ok. 40 proc. wyższe niż wynik w skali kraju, podczas gdy w Gdańsku – o 25 proc. niższe.

