Członkowie tzw. Czarnego Bloku – radykalnej grupy skrajnej prawicy – planują przejść w tegorocznym Marszu Niepodległości. W Warszawie najpewniej znów pojawią się ksenofobiczne, rasistowskie hasła. Demokraci zapowiadają kontrmanifestacje.

Kibolskie ekipy wyjazdowe organizowane są także w innych klubach. W ubiegłym roku jedna z nich ruszała spod Pałacu Kultury z transparentem „Śmierć wrogom ojczyzny”. Najczęściej to właśnie kibole idą z zamaskowanymi twarzami i to oni odpalają zakazane race czy petardy hukowe.

Będą demokratyczne kontrmanifestacje

Demokraci już zapowiedzieli kontrmanifestacje. Oficjalnie wiadomo o przynajmniej trzech.

Obywatele RP organizują pikietę „Stańmy tam, gdzie należy” u zbiegu Al. Jerozolimskich i ul. Smolnej (godz. 14). W ubiegłym roku byli tam otoczeni przez kilka kordonów policyjnych i niemal całkowicie odizolowani od przechodzącego tłumu. Idący w marszu widzieli jednak ich transparent z napisem „Konstytucja”.

W tym roku od rana (godz. 10) w sercu Marszu Niepodległości – tj. przed Pałacem Kultury – drugi raz będzie trwała pikieta aktywistów „To było tutaj – Warszawa wolna od faszyzmu”. Jej głównym zadaniem ma być ochrona tzw. ściany pamięci Piotra Szczęsnego, przed którą demokraci od dwóch lat wspominają akt samospalenia Szarego Człowieka w obronie zasad demokracji i rządów prawa. Miejsce zostało zbezczeszczone przed Marszem Niepodległości 2017. Sprawcy namalowali na nim m.in. napis „cwel” i ułożyli wulgarną obelgę ze zniczy.

Trzecia kontrmanifestacja (godz. 14, początek na pl. Unii) – najliczniejsza – to osobny marsz „Za wolność waszą i naszą”, który tworzą organizacje antyfaszystowskie i Porozumienie Kobiet 8 Marca. „11 listopada to dzień, kiedy na warszawskie ulice wychodzi Marsz Niepodległości, największa demonstracja rasistowska w Europie” – czytamy w zapowiedzi. Akcja Demokracja, która zapowiedziała udział w antyfaszystowskim marszu, woła: „Co roku obserwujemy Marsz Niepodległości, którego uczestnicy uważają, że to do nich należy słowo »patriotyzm«. W rasistowskich hasłach, pogardzie, petardach rzucanych w tłum czy podpalaniu tęczy nie ma niczego z patriotyzmu”.

