Różne Polski stawiły się w Warszawie 11 listopada

Jedni drżą przed imigrantami i LGBT, inni nawołują do tolerancji. Jedni chcą „bić czerwoną hołotę”, inni apelują o zgodę. Marsz Niepodległości i wszystko, co się działo wokół, przypomina, że Polska jest przede wszystkim pęknięta.

Polska jest w modzie już od rana. O 10, na cztery godziny przed oficjalnym rozpoczęciem marszu, pojawia się na „Patelni” na czapkach, chorągiewkach, bluzach, proporcach i szalikach. „Opaski, kotyliony” – reklamuje się na przydrożnym kartonie jeden ze sprzedawców patriotycznych gadżetów. Kolega obok ma ciut szerszą ofertę („Opaski, flary, flagi”). Handlarze sprzedają Polskę z kramów, wózków i koców. Młodzież Wszechpolska nieco ją zresztą przeceniła; kubki „Defend Europe” da się kupić za raptem 20 zł (o 10 zł taniej!), acz koszulek „Deus vult” (łac. „Bóg tak chce”) z zatroskanym krzyżowcem obniżka nie obejmuje.

Najwidoczniejszym z Polaków jest rotmistrz Pilecki, którego zdjęcie zdobi 10 namiotów (vel „rot niepodległości”), pod jakimi narodowi aktywiści zbierają podpisy za projektem ustawy „Stop 447”. „Rotmistrz Pilecki ryzykował życie. A ty podpiszesz się, żeby uchronić Polskę przed niesprawiedliwością?” – słyszę przez nagłośnienie lektora przestrzegającego przed Amerykanami, domagającymi się zwrotu zagrabionego żydowskiego mienia. Jego natchniony głos niknie pod hukami pierwszych petard.

PiS i narodowcy – miłość na pokaz

Pod Pałacem Kultury i Nauki od 10 stoi kilkunastoosobowa straż, strzegąca miejsca, w którym dwa lata temu podpalił się Piotr Szczęsny. Na okalających zgromadzenie barierkach działacze rozwiesili hasła: „Faszystom stop”, „Każdy inny, wszyscy równi”, „Wywal fobię z głowy, rób świat kolorowy”. Organizatorka akcji „To było tutaj” Ewka Błaszczyk bierze pod rękę pijanego mężczyznę i pyta, czy sam opuści teren, czy może woli odejść w asyście policji. W rozmowie z „Polityką” wyjaśnia, że warta jest potrzebna nie tylko ze względu na podchmielonych przechodniów. – Dwa lata temu to miejsce zostało zbezczeszczone. O poranku zebrała się tutaj grupa nacjonalistów, którzy oddawali mocz na zdjęcie Piotra Szczęsnego. Pojawiły się napisy „Cwel”, „6. dzień tygodnia jak żywa pochodnia” – relacjonuje. Jak podkreśla, manifest Szczęsnego zawierał treści o charakterze antyfaszystowskim, a on sam sprzeciwiał się homofobii, ksenofobii i nienawiści w życiu publicznym.

I dziś Błaszczyk ma niełatwe zadanie. Kontrmanifestanci przybyli tłumnie, wymachując flagami z Mieczykiem Chrobrego i przekreśloną Unią Europejską. Czasem robią sobie selfie i porównują zgromadzonych do małp w zoo. Rzadziej do „morderców z ubeckich katowni”. Błaszczyk: – Mówią, że trzeba nas zagazować jak Żydów i, przepraszam za wulgaryzm, że jesteśmy popierdolonym lewactwem. Według Nikoli z Małopolskiej Młodzieży Wszechpolskiej obelgi, owszem, się zdarzają. Ale są w jakimś stopniu uzasadnione. – Przyjechaliśmy do Warszawy po to, żeby uczcić tych, którzy poświęcili swoje życie, którzy okupili polską ziemię polską krwią. Czemu oni nie pójdą z nami, nie wezmą biało-czerwonej flagi, tylko się barykadują z tęczą? Po co to komu? To jest totalna prowokacja, dzisiaj czcimy bohaterów!

Na posterunku jest również Joanna Scheuring-Wielgus (Lewica). – Nasz rodak wykonał czyn straszny. Wykonał go z niemocy, z niezgody na to, co się dzieje... Czekam na moment, kiedy Polki i Polacy się obudzą. Kiedy zrozumieją, że maszerowanie z nacjonalistami oznacza popieranie ich idei. Kiedy rodziny z dziećmi uzmysłowią sobie, że za marszem stoją organizacje o faszystowskim rodowodzie. Gdy pytam, dlaczego w tym roku marsz idzie bez prezydenckiego patronatu, a w jednym szeregu z ONR i Młodzieżą Wszechpolską nie stoją politycy Zjednoczonej Prawicy, marszczy brwi. – To dla rządzących niewygodne. I oni dobrze to rozumieją. PiS to jest wahadło. Kiedy narodowcy są im potrzebni, romansują z nimi. Kiedy są niewygodni, czyli np. teraz, gdy cały świat patrzy na Polskę, udają, że tego romansu nie ma. To miłość na pokaz.

„Wyjazd” z konstytucją!

Kilometr dalej, na zbiegu Al. Jerozolimskich i Smolnej, zbierają się od 12 Obywatele RP. Przed słynną palmą rozwieszają czarno-białą plandekę z napisem „Konstytucja” (za kilka godzin zwinie ją policja, nie chcąc prowokować uczestników marszu). W rękach trzymają tabliczki: „Mamy prawo tutaj stać”, ale przechodnie krzykiem dają do zrozumienia, że nie, nie mają („Wyjazd!”).