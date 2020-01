Polski trójkąt bermudzki: Historia, wóda i religia

PiS już nie udaje, że chce zachować prawo i konstytucję. Ten rozłam cywilizacyjny był wtedy widoczny, skoro 10 lat temu proponowałam rozdział państwa na skansen i część nowoczesną.

Pierwsze zdanie z mojego wieszczenia na 2020 r. – bingo: „Nie da się dłużej udawać, że można rządzić krajem, w którym jedno prawo obowiązuje gorliwych katolików i niewierzących”.

PiS już nie udaje, że chce zachować w ogóle prawo i konstytucję. Ten rozłam cywilizacyjny był wtedy widoczny, skoro proponowałam rozdział państwa na skansen i część nowoczesną. Ale nie przyszło mi do głowy, że będzie to można robić przemocą, poza demokracją. Sądziłam, że będziemy szli normalną drogą, a jej miarą byłaby liczba kobiet w polityce, jak w Finlandii. U nas żadna kobieta od czasów Joanny Kluzik-Rostkowskiej sama nie rozdawała kart w polityce i nie stworzyła sobie zaplecza.

Dekadę temu napisałam, że batalia rozegra się między Polsatem a TVN. Wtedy Polsat był discopolowy, nikt by nie uwierzył, że zastąpi go TVP. Batalia w mediach i sieci – to było do przewidzenia.

Świeże fundamenty naszego państwa miały chronić mury starej demokracji zachodniej. Mogliśmy być Europejczykami, a nie będziemy nawet Polakami w jakimś wschodnim kondominium autorytarnej glamzy. Zwatykanione umysły nie zauważą różnicy, nie będzie jej dla ogłupiałych Polakoholików. Reszta wyjedzie. Podział, o którym mówiłam, jest konsekwencją naszego mentalu i przeznaczeniem. Może dobrze się stało, że rozwalają Polskę Polacy. Nie będzie złudzeń, że jesteśmy ofiarami. Historia, wóda i religia – to trójkąt bermudzki, w którym leży Polska.