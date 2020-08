Afera o ambasadora. PiS bez wojny z Niemcami nie może

Jak nie „dziadek z Wehrmachtu”, to reparacje, jak nie rurociąg bałtycki, to „nie będzie nam Niemiec wybierał prezydenta”. A jak już jest po wyborach, to trzeba się naburmuszyć na nowego ambasadora.

Arndt Freytag von Loringhoven od kilku miesięcy daremnie czeka na tzw. agrément polskiego rządu. Nie może bez niego objąć urzędowania w ambasadzie na warszawskim Jazdowie. Początkowo winna tej zwłoki była jakoby pandemia – bo przecież maseczka i dystans dwóch metrów w Pałacu Prezydenckim nie ochroniłyby godności głowy RP przed niemieckim wirusem.

„Ojciec z Wermachtu"?

Teraz prasa podsuwa nowy powód ignorowania dyplomaty. Jarosław Kaczyński – nieformalny „naczelnik państwa" i zwierzchnik Andrzeja Dudy – ma mu za złe „ojca w Wehrmachcie". Bernd Freytag von Loringhoven był w 1944 r. adiutantem generałów Heinza Guderiana i Hansa Krebsa i od 23 lipca 1944 do 29 kwietnia 1945 r. uczestniczył w codziennych analizach sytuacji na frontach przeprowadzanych w kwaterze głównej Hitlera.

Do samego ambasadora Warszawa ponoć nie ma zastrzeżeń. Arndt Freytag von Loringhoven był wiceszefem wywiadu Republiki Federalnej, potem ambasadorem w Pradze, a do grudnia 2019 r. zastępcą sekretarza generalnego NATO ds. wywiadu i bezpieczeństwa. Jest jednym z najwyższych rangą dyplomatów niemieckich i ekspertów zajmujących się rosyjską infiltracją w sojuszu. A mimo to od miesięcy czeka na przekazanie listów uwierzytelniających. Dlaczego?

W tle polsko-niemieckie rocznice

Nasuwają się trzy hipotezy. Pierwsza ma związek z ujawnieniem przez media niejasnych powiązań Antoniego Macierewicza, byłego ministra obrony i wciąż wiceprzewodniczącego partii, z Moskwą. Rząd PiS może nie chcieć, by jego nieprzejrzysta polityka wschodnia była w sojuszu oceniana akurat przez Niemcy – które pisowska propaganda wykreowała na swego głównego konkurenta w zabiegach o amerykańskie sympatie.

Druga hipoteza: najbliższe miesiące to niewygodne dla propagandy PiS rocznice historycznego przełomu w stosunkach polsko-niemieckich. 3 października przypada 30. rocznica zjednoczenia Niemiec. Brak akredytacji dla ambasadora byłby bolesnym afrontem. Potem będzie 55. rocznica słów polskich biskupów „przebaczamy i prosimy o przebaczenie". W listopadzie jest zwieńczenie trzech okrągłych rocznic kolejnego uznawania granicy na Odrze i Nysie przez państwa niemieckie – 70 lat temu przez NRD, przed 50 laty przez „małą" Republikę Federalną i 30 lat temu przez zjednoczone Niemcy. A w grudniu mija półwiecze uklęknięcia Willy'ego Brandta w Warszawie. Niewykluczone, że Kaczyński chce tak zmrozić atmosferę medialną między Republiką Federalną a Rzeczpospolitą, by nie został znów podważony utrwalany od 2005 r. przez kolejne rządy podległe prezesowi wizerunek „dziedzicznej wrogości" polsko-niemieckiej.

Widzą „winę dziedziczną", ale cudzą

I wreszcie trzecia hipoteza: sugestia prasy bliskiej władzy, że powodem odwlekania akceptacji nowego niemieckiego ambasadora jest „ojciec z Wehrmachtu", tylko potwierdza domniemanie, że decydenci PiS rację stanu rozumieją przede wszystkim jako podsycanie uprzedzeń, pretensji w oparciu jakoby o „winę dziedziczną". Oczywiście sąsiadów i przeciwników politycznych w kraju, a nie swoich własnych biografii, w których roi się przecież od „ojców z PZPR".