Media pasą się na łąkach cynicznych populistów

Populiści, tacy jak Kaczyński czy Trump, straciliby znaczną część oddziaływania, gdyby liberalne i lewicowe media poszły wreszcie po rozum do głowy i zamiast ich wypowiedziami zajęły się rzeczywistością.

Opozycyjne media rzuciły się na brednie, jakie Jarosław Kaczyński opowiadał w kościele, rzekomo czcząc pamięć zmarłej matki. To droga donikąd. Konflikt kulturowy (rozgrywany na jego zasadach) to jedyne, co może go na dłuższą metę utrzymać przy władzy. Tymczasem na covid, z braku dostępu do służby zdrowia, umierają tysiące ludzi – niezależnie od tego, czy są za, czy przeciw PiS.