Zakaz aborcji już w „Dzienniku Ustaw”. Protesty w 47 miastach

Wyrok regulujący dostęp do aborcji razem z uzasadnieniem opublikowano po ponad trzech miesiącach zwłoki. Wtedy wywołał falę ulicznych protestów, Strajk Kobiet wezwał do demonstracji także dziś.

Jeśli do tej pory mówiliśmy o piekle kobiet, to od teraz będziemy mówić o piekle dla rządu – mówiła Klementyna Suchanow podczas konferencji prasowej, komentując dzisiejsze wydarzenia. – Zgotujemy wam piekło, nie podarujemy wam tego. Marta Lempart wezwała, by „wyrażać gniew” i „zostawić ślad”. – To nie my zaczęłyśmy – podkreśliła. Tuż po publikacji uzasadnienia pod siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie zebrało się kilka tysięcy osób. Demonstranci zabrali ze sobą transparenty z hasłami „Wolność wyboru zamiast terroru”, „Za całokształt w...”, „To jest wojna”, poza tym tęczowe flagi, emblematy Strajku Kobiet i zielone bandany nawiązujące do proaborcyjnych demonstracji w Argentynie. Na czele zgromadzenia prowadzono duży baner ze znanym z poprzednich protestów napisem „Wypier...”. Ewa Siedlecka: Uzasadnienie i wyrok opublikowane. Co z nich wynika?

Sprzed siedziby TK marsz przeszedł w kierunku centrum. Protestujący udali się w stronę pl. Na Rozdrożu, dalej Al. Ujazdowskimi do pl. Trzech Krzyży. Przed kościołem św. Aleksandra stało kilka osób, do których protestujący krzyczeli: „Warszawa wolna od faszyzmu”. Marsz przeszedł na Al. Jerozolimskie i dotarł do siedziby PiS przy ul. Nowogrodzkiej, a potem do centrum miasta. Marta Lempart żądała od uprzywilejowanych kobiet solidarności: – Panie celebrytki, panie biznesmenki, panie, które myślicie, że was to nie dotyczy! Czekamy na was, na odruch waszej przyzwoitości, na to, że powiecie: miałam aborcję. (...) Panie, którym jest łatwiej, panie, które mają wszystko, stańcie po stronie kobiet! Uczestnicy protestu solidarnie zapisywali na przedramionach numer antyrepresyjny Szpili, kolektywu udzielającego od sierpnia 2020 r. pomocy prawej osobom zatrzymanym przez policję – 722 196 139. – PiS wiedział, że musi w końcu wyrok ogłosić, i starał się wybrać taki moment, który byłby z jego punktu widzenia najkorzystniejszy. A warunkami korzystnymi jest, po pierwsze, pogoda, po drugie, pandemia, a po trzecie, chaos związany z walką z pandemią, dostępem do szczepionek przeciw covidowi. Chcą przykryć swoją nieudolność w tych obszarach, rozpoczynając kolejny etap wojny z Polkami i Polakami – mówiła w czasie demonstracji posłanka Wanda Nowicka. Podobne protesty odbyły się w środę w 47 miastach w Polsce, m.in. w Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku, Gdyni, Szczecinie, Poznaniu, Katowicach, Kielcach, Pile, Opolu, Białymstoku. Zbierano się pod siedzibami PiS, archidiecezjami, kościołami. Marta Lempart, kończąc marsz w Warszawie, zapowiedziała kolejne, ogólnopolskie protesty w czwartek i piątek 28–29 stycznia. – Nic już nie będzie tak, jak było. Pamiętajmy, żeby traktować to jako ostrzeżenie dla tych, którzy myślą, że będzie tak samo. Że będziemy czekać. Że kobiety i mniejszości będą czekać na swoje prawa. Nie będzie już demokracji bez praw człowieka. Ten model się skończył – mówiła.