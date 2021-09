Wrażliwy jak Kaczyński. Sok z Buraka ścigany za granicą

Według prokuratorów i policji RP nienaruszalność subtelnej – jak się okazuje – wrażliwości Jarosława Kaczyńskiego jest ważnym interesem społecznym.

Jak informuje Onet.pl, belgijska (sic!) policja na wniosek wicepremiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej Jarosława Kaczyńskiego przesłuchała mieszkającego w Belgii administratora satyrycznego portalu Soku z Buraka.

Czytaj też: Kaczyński buduje większość transakcyjną

Była prywatna skarga, jest dochodzenie z urzędu

Według dokumentów, które przejrzeli dziennikarze Onetu, było tak:

• 11 stycznia Jarosław Kaczyński zawiadomił polskie organy ścigania o poście zamieszczonym na Twitterze przez Sok z Buraka: „Halo PiS, dlaczego Kaczyński zaszczepił się poza kolejką?”. Przypomnijmy, że wtedy szczepionki były produktem racjonowanym wedle specjalnych reguł wybranym grupom obywateli.

• w lutym warszawska prokuratura przesłuchała Kaczyńskiego w charakterze świadka. Miał zeznać, że o wpisie dowiedział się od współpracowników, bo „on sam osobiście nie śledzi postów w mediach społecznościowych i internecie”.

Kiedy prokurator zapytał go, czy „wykorzystując swoją pozycję jako wicepremiera, posła i szefa partii rządzącej, polecił innym osobom podjęcie działań w celu zaszczepienia się poza kolejką?”, Kaczyński stanowczo zaprzeczył. Podkreślił, że termin jego pierwszego szczepienia przeciw covid-19 został wyznaczony dopiero na 25 lutego, choć rząd udostępnił tę możliwość osobom z jego grupy wiekowej już 22 stycznia.

Przekonywał jednak, że post Soku z Buraka dotyczy „bardzo poważnego naruszenia zasad moralnych” i naraził go na utratę zaufania publicznego. Gdyby sugestia była prawdziwa, „skompromitowałoby to jego i jego partię”, uniemożliwiając mu reelekcję na stanowisko szefa PiS.

Miał też wskazać śledczym odpowiedzialnych za całą operację (czy może prowokację) – jest wśród nich twórca Soku z Buraka Andrzej Szuliński (przebywający w Londynie) oraz Marcin Mycielski, który zarządzał profilem o tej nazwie na Facebooku, a obecnie mieszka w Brukseli.

Czytaj też: Nowogrodzka, nieformalne centrum zarządzania krajem

Ścigani za granicą...

• W tej sytuacji prokuratura RP poprosiła belgijską policję o pomoc. Podstawą był – wedle samego Mycielskiego – europejski nakaz dochodzeniowy, czyli procedura używana zwykle do ścigania groźnych przestępców, którzy uciekli z miejsca popełnienia czynu. Tak czy owak, Mycielski został wezwany na posterunek i przesłuchany. Jak opowiada, funkcjonariusze nie próbowali nawet kryć zdziwienia, że muszą zajmować się wpisem w internecie, a na dodatek Polska wykorzystuje do wyjaśnienia sprawy w istocie prywatnej zagraniczne organy i międzynarodowe narzędzia prawne.

Okazuje się bowiem, że prywatny akt oskarżenia przerodził się w postępowanie ścigane z urzędu. Według prokuratorów RP subtelna – jak się okazało – wrażliwość Jarosława Kaczyńskiego ma status ważnego interesu społecznego, bo tylko to może uzasadniać ich zaangażowanie.

Czytaj też: Ryszard Walczak, zaufany prezesa PiS od pomników

...i w kraju

Oczywiście mogło być też tak: chcący się wykazać ludzie prezesa – a jest ich w PiS, jak wiadomo, wielu – w swoich głowach powzięli zamysł nękania także za granicą twórców portalu internetowego, który zdaniem prezesa nie tyle go wykpiwa, ile obraża. I namówili pryncypała do wdrożenia stosownych procedur.

Mogło jednak być i tak, że to sam prezes wpadł na ten pomysł. Wydaje się bowiem coraz bardziej drażliwy, co kompletnie nie przystaje do roli polityka, a zwłaszcza do wizerunku niezłomnego i twardego gracza. Oto całkiem niedawno, podczas 137. już tzw. miesięcznicy smoleńskiej na stołecznym pl. Piłsudskiego, wyraźnie się, co uwidoczniły kamery, zezłościł, słysząc wykrzykiwane przez aktywistów Lotnej Brygady Opozycji hasła: „Balbina, kazałeś lądować bratu?”, „Balbina, słychać? Gryzie cię sumienie?” i „Pokaż raport!”.

Wezwał do siebie na oczach świadków ministra od policji, po czym nakazał, by funkcjonariusze z większym zdecydowaniem interweniowali wobec niepokornych obywateli. Oczywiście policja posłuchała wodza i zarekwirowała (czytaj: ukradła) uczestnikom legalnego, zgłoszonego w urzędzie miasta zgromadzenia sprzęt nagłaśniający, który posłużył do urażenia pierwszych uszu państwa.

Czytaj też: O co chodzi Kaczyńskiemu? Stanem wyjątkowym w media