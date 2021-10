Rusyfikatorom się nie udało, realkomunistom się nie udało, przewróci się też szef resortu edukacji i nauki Przemysław Czarnek, jak też przewróci się ten cały fałsz, zakłamanie historii.

Minister Przemysław Czarnek w wywiadzie dla „Sieci” zapowiedział wprowadzenie do szkół nowego przedmiotu pod nazwą „Historia i teraźniejszość” (HiT). To będzie prawdziwy hit, stwierdził z przekonaniem. Chodzi o to, by „odzyskiwać pokolenie nieświadomych Polaków”.