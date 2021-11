Kryzys na granicy Polski z Białorusią. Rząd zwołuje sztab kryzysowy

Od rana w internecie pojawiają się nagrania, na których widać setki osób idących w stronę Polski od Białorusi. „Wrogie działania Białorusi niebezpiecznie zaostrzają sytuację na granicy z UE i NATO i muszą się natychmiast zakończyć” - napisał chargé d'affaires ambasady USA w Polsce Bix Aliu.

Według MSWiA doszło już do pierwszej próby przedostania się przez tłum do Polski. „Polskie służby udaremniły próbę siłowego przedarcia się na polską stronę przez migrantów na południe od przejścia granicznego w Kuźnicy. Sytuacja została opanowana” - napisano na twitterowym koncie MSWiA i pokazano nagranie.

Chwilę potem kolejne nagranie wrzucono na konto twitterowe Straży Granicznej.

PSG Kuźnica:

Kolejne liczne grupy migrantów podprowadzane są przez białoruskie służby do linii granicy. Migranci podejmują pierwsze próby siłowego forsowania granicy.

Kryzys na granicy. Informacje tylko w mediach społecznościowych

Na granicy od 2 września obowiązuje stan wyjątkowy (w 183 gminach), dziennikarze nie mogą relacjonować sytuacji i wydarzeń, które się tam rozgrywają. Dlatego jedynym źródłem pozostają na razie oficjalne komunikaty państwowych instytucji i służb oraz informacje i filmy wrzucane na media społecznościowe.

„Rozpoczęła się właśnie największa do tej pory próba masowego, siłowego wejścia na teren Polski” – napisał przed południem rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. „Kolejne informacje pokazują, że grupa jest pod ścisłą kontrolą uzbrojonych Białorusinów. To oni decydują, którędy przemieszcza się grupa. To kolejna wroga białoruska akcja wymierzona w Polskę” – dodawał na Twitterze. Opisywał, że duża grupa migrantów już zgromadziła się przy granicy i ruszyła w stronę przejścia w Kuźnicy, żeby masowo wejść do Polski.

Kolejne informacje pokazują, że grupa jest pod ścisłą kontrolą uzbrojonych Białorusinów. To oni decydują, którędy przemieszcza się grupa.



To kolejna wroga białoruska akcja wymierzona w Polskę.

„Na granicy są wzmocnione siły Straży Granicznej, policji i wojska” - powiedziała przed południem portalowi Onet.pl starsza chorąży sztabowa Straży Granicznej Ewelina Szczepańska. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział po południu, że na granicy jest w tej chwili ok. 12 tys. żołnierzy, strażników granicznych i policjantów. Jak napisał Onet.pl, większość migrantów to Kurdowie z północnego Iraku, którzy w ciągu ostatniej doby zostali przewiezieni z Mińska.

Także przed południem MON udostępnił nagranie ze śmigłowca lecącego na przejściem w Kuźnicy. Widać na nim funkcjonariuszy po polskiej stronie i setki migrantów przy zasiekach po stronie białoruskiej.

Grupa migrantów znajduje się obecnie w okolicach Kuźnicy

Kryzys na granicy z Białorusią. Rząd zwołuje sztab kryzysowy

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował dzisiaj na Twitterze, że „w związku z wydarzeniami na granicy polsko-białoruskiej o godz. 13. odbędzie się posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, ministra spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego, ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka oraz przedstawicieli właściwych służb”.

Akcja reżimu białoruskiego trwa od wiosny, kiedy to gwałtownie wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Litwą, Łotwą i Polską przez osoby z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki i innych regionów. To odpowiedź Mińska na nałożone na Białoruś przez Unię Europejską sankcje.

Almost no migrants in Minsk, at least for the time being. Today thousands (?) of them moved from Belarus' capital to Kuznica-Bruzgi crossing to try to storm the Polish border in one large group. The storm is planned for tomorrow morning. I'm afraid it could turn really nasty

Opozycja: PiS kompletnie sobie z tym nie radzi

„Jestem tym zaniepokojony. Prawdziwym problemem jest to, że nikt nie wie, co polski rząd chce zrobić” - skomentował sytuację na granicy Polski i Białorusi lider PO Donald Tusk. „Jeśli miałoby dojść do jakichkolwiek aktów przemocy, to jest dokładnie ten moment, kiedy władza natychmiast powinna rozmawiać z opozycją. Prezydent ma takie instrumenty jak Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Trzeba się zastanowić nad wykorzystaniem art. 4 NATO”.

„Rząd nie zajmuje się prawdziwymi powodami tej sytuacji. To są samoloty, które przewożą uchodźców na Białoruś. Potrzeba do tego współpracy z krajami europejskimi, bo samoloty, którymi Białorusini zwożą tych ludzi do siebie, należą m.in. do firm zarejestrowanych w krajach UE. Musimy też zacząć rozmawiać poważnie o tej sprawie tu w Polsce” - mówił z kolei Adrian Zandberg na konferencji Lewicy w Sejmie.

Posłowie Lewicy złożyli wniosek do prezydenta Andrzeja Dudy o zwołanie w trybie natychmiastowym Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Chcą też, aby Mateusz Morawiecki zawnioskował o zwołanie szczytu UE.

NATO, Unia Europejska i USA o kryzysie na granicy polsko-białoruskiej

„Niepokoi nas niedawna eskalacja na granicy polsko-białoruskiej. Wzywamy Białoruś do przestrzegania prawa międzynarodowego. Obserwujemy falę migrantów próbujących przedostać się na terytorium sojuszników przez Białoruś. NATO nadal uważnie monitoruje sytuację, która wywiera presję na naszych sojuszników Litwę, Łotwę i Polskę" - podkreśliła Kwatera Główna NATO w Brukseli w wydanym w poniedziałek komunikacie.

Z kolei Adalbert Jahnz, rzecznik Komisji Europejskiej stwierdził, że „to kontynuacja rozpaczliwych prób reżimu Aleksandra Łukaszenki, by wykorzystywać ludzi do destabilizowania Unii Europejskiej”.

„Reżim Łukaszenki naraża życie i zdrowie migrantów, wykorzystując ich do eskalacji kryzysu granicznego i prowokacji wobec Polski. Wrogie działania Białorusi niebezpiecznie zaostrzają sytuację na granicy z UE i NATO i muszą się natychmiast zakończyć” - napisał chargé d'affaires ambasady USA w Polsce Bix Aliu.