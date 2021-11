Gen. Cieniuch dla „Polityki”: Wojsko na granicy z Białorusią to błąd

Jeśli Łukaszenka będzie zainteresowany zaostrzaniem, a my będziemy pasywni, to on będzie pisał scenariusze. Trzeba ten konflikt umiędzynarodowić, aby nacisk był nie tylko z Polski, ale całego cywilizowanego świata. Może wtedy dojdą do wniosku, że już wystarczy – mówi generał w stanie spoczynku Mieczysław Cieniuch, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w latach 2010–13, ambasador RP w Turcji w latach 2013–16.

MAREK ŚWIERCZYŃSKI: Z czym mamy właściwie do czynienia? Widzimy wrogie działania, mówi się o zagrożeniu naszej granicy i integralności terytorium. Władze używają określenia „wojna hybrydowa”. Jakby pan to opisał?

GEN. MIECZYSŁAW CIENIUCH: Może to być element wojny hybrydowej, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że jest jakiś większy plan, który został przygotowany, a teraz jego poszczególne elementy są wprowadzane w życie i testowane.