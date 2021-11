Ziobro: spłaszczanie, czyli władzę swą widzę ogromną

Za nami kolejna konferencja ministra Ziobry o reformie sądownictwa. Po raz kolejny okazuje się, że rząd jej nie chce, a Ziobro konferencjami usiłuje wymusić na nim zmianę zdania.

O tej reformie, zaczynającej się od frazy „spłaszczenie struktury, sąd bliżej obywatela, cyfryzacja”, Ziobro opowiada od 2016 r. „Reformy” nie ma, bo Ziobro nie jest w stanie przekonać kolejnych rządów: najpierw Beaty Szydło, potem Mateusza Morawieckiego, do wniesienia jej do Sejmu jako rządowej. Z tego, co miesiąc temu mówił Jarosław Kaczyński, wynika, że konkurencyjny projekt powstaje w Komitecie ds. bezpieczeństwa, na którego czele stoi jako wicepremier.

Ziobro „spłaszcza” i „uwalnia”

To, czego dziś się dowiedzieliśmy, było dość chaotyczne. Żeby nie było monotonnie – wciąż o „spłaszczeniu” – minister Ziobro zaczął od informacji o „uwolnieniu przeszło 2 tys. stanowisk sędziowskich”. Uwolnienie ma polegać na tym, że sędziom funkcyjnym odbierze się funkcje i będą mogli całkowicie poświęcić się orzekaniu. Pomysł lansowany od lat. Z tym, że to za ministra Ziobry jeszcze bardziej okrojono obowiązki orzecznicze sędziów funkcyjnych. No i funkcyjni są teraz z nadania ministra Ziobry, a funkcjami, dodatkowo płatnymi, wynagradzał ich za wierność i zapewniał sobie ich wsparcie np. przy różnych formach „dyscyplinowania” zbyt niezawisłych sędziów. Nie byliby chyba zachwyceni, że im się te funkcje odbiera.

Kolejne hasło: sąd bliżej obywatela. Aktualne od zawsze. Jak ma być zrealizowane? Przez „spłaszczenie”. Skonkretyzowano: sądy rejonowe i wydziały pierwszoinstancyjne sądów okręgowych mają zostać połączone w „okręgi sądowe”, których ma być 79, a należeć ma do nich 350 sądów i 20 sądów „regionalnych” zajmujących się sprawami odwoławczymi. Sprawy wpływające do sądów danego okręgu mają być centralnie i losowo rozdzielane na wszystkich sędziów sądzących w danym okręgu. Chodzi o to, żeby było sprawiedliwie i każdy sędzia miał po tyle samo spraw. Może będzie miał tyle samo, ale nie tyle samo z nimi roboty, bo sprawa sprawie nierówna – ale to zostawmy. Inna rzecz jest w tym dla klientów sądów – którzy mają mieć do sądów „bliżej” – niepokojąca: skoro sprawę mieszkańca Warszawy może dostać sędzia w Radomiu czy Siedlcach, to będzie się trzeba tułać za sprawą po okręgu. Tułać się będą strony, świadkowie, ich pełnomocnicy, prokuratorzy. Ministerstwo ma na to odpowiedź: cyfryzacja sądów. W każdej gminie ma być „punkt sądowy” z aparaturą do prowadzenia zdalnej rozprawy. Świetnie! Tylko kiedy? Bo dzisiaj nie można nawet elektronicznie wnieść do sądu sprawy, a wiele sądów nie ma oprzyrządowania pozwalającego na sprawne prowadzenie choćby kilku rozpraw zdalnych. A co dopiero, gdy zdalna ma być większość?

Tak się tworzy zamknięta korporacja?

A więc: kiedy ta reforma miałaby wejść w życie? Wtedy, gdy uda się ją przepchnąć przez parlament, czy wtedy, gdy zrealizuje się projekt „punkt sądowy w każdej gminie” (ciekawe za jakie pieniądze, bo dotacje z Unii coraz bardziej wątpliwe)?

Kolejne hasło: że będzie sprawiedliwsze wynagradzanie sędziów, bo ich zarobek nie będzie zależał od szczebla sądownictwa, tylko od stażu pracy. I będą też jakieś „dodatki”. Jakie, skoro funkcyjne mają być zlikwidowane? Może powrócimy do PRL-owskich uznaniowych premii dla sędziów? Poza tym wykluczy to całkowicie przepływ między zawodami prawniczymi, bo np. doświadczony adwokat nie zostanie sędzią, jeśli będzie musiał startować z najniższego poziomu wynagrodzenia, nie mając wysługi lat jako sędzia. Ziobro, walcząc z „korporacją” sędziowską, stworzy hiperzamkniętą korporację.

Niewiele dobrego usłyszeli pracownicy sądów, którzy protestują, domagając się podwyżek. Podwyżek nie obiecano. Obiecano (wiceminister Warchoł), że nie zostaną zwolnieni w ramach „spłaszczania”, że nie obniży im się pensji i że „podniesiona będzie ich ranga”, bo dostaną status funkcjonariusza publicznego. Ten honor ma im wystarczyć. I jeszcze mają przejąć od sędziów zlikwidowane funkcje, jak np. pełnomocnik sądu ds. międzynarodowych kontaktów w dziedzinie praw człowieka. Jasne, w końcu nie święci garnki lepią.

Wszyscy maja być „równi”

Oczywiście prawdziwym celem całej „reformy” jest weryfikacja sędziów pod hasłem „spłaszczenia struktury sądownictwa” (nota bene minister Ziobro nie powtórzył już, że wszyscy rejonowi dostana podwyżkę – mówił o jakichś „dodatkach”). Z tego, co powiedziano na konferencji, wynika, że wszyscy zostaną jednorazowo mianowani na sędziów sądów powszechnych. Jest to po to, żeby – jak powiedział minister Ziobro, nie było na sędziów „nacisków”, jakie są, gdy starają się o awans. Wszyscy mają być „równi”. Tylko skąd wiadomo, gdzie który sędzia ma orzekać? Kto na najniższym szczeblu, kto na najwyższym? Minister Ziobro podkreślił, że KRS nie będzie już wskazywać konkretnego sądu. Kto go wskaże? Przemilczano. Bo odpowiedź brzmi: minister sprawiedliwości. Nie tylko wskaże sąd, ale będzie mógł sędziego dowolną liczbę razy – oczywiście w ramach niewywierania nacisków – przenosić swoimi decyzjami z miejsca na miejsce. Na konferencji bąknął coś o tym, że przecież dziś też może delegować sędziego (może, ale tylko za jego zgodą). Taki system pozwoli ministrowi sprawiedliwości dowolnie przerzucać sędziów, odbierając klientom sądów pewność, że sędzia, który zaczął sądzić ich sprawę, nie zostanie nagle rzucony na inny odcinek. To naruszenie konstytucyjnego i konwencyjnego prawa do „właściwego sądu”. I, oczywiście, konstytucyjnej gwarancji sędziowskiej niezawisłości, jaką jest nieprzenoszalność bez zgody sędziego.

Skoro tak, to trudno się dziwić, że Zbigniewowi Ziobrze od lat nie udaje się przepchnąć takiej reformy przez rząd. Jaki bowiem PiS ma interes w tym, żeby Ziobro – niełatwy koalicjant – rozstawiał sędziów po sądach i miał niepodzielną władzę już nie tylko nad kierownictwem, ale i nad obsadą każdego sądu?

Co dalej z Sądem Najwyższym

Minister Ziobro w odpowiedziach na pytania dziennikarzy przyznał, że ma też projekt reformy Sądu Najwyższego i on też jest „przedmiotem rozmów” z rządem – gdzie, podobno, „zyskał akceptację” – i z prezydentem, który ma uwagi. „Nie ulega wątpliwości, że bez zmian w Sądzie Najwyższym ta reforma nie ma najmniejszego sensu, bo część środowiska Sądu Najwyższego prowadzi wojnę przeciw państwu polskiemu” – stwierdził minister. Nie wyjaśnił, jak sędziowie SN mogliby storpedować „spłaszczenie sądów”.

Nie jest jasne, czy projekty Ziobry to te same projekty, które miesiąc temu zapowiadał jako powstające w jego Komitecie ds. bezpieczeństwa wicepremier od bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński. Przypomnijmy: też mówił o „spłaszczeniu”, ale także o redukcji Sądu Najwyższego do dwóch nowych izb i pozbyciu się większości sędziów: odesłaniu w stan spoczynku lub na niższy szczebel sądownictwa.

Wydaje się, że skoro jedne projekty powstały w ministerstwie, a drugie – w rządowym komitecie, to nie są to te same projekty. I nie jest pewne, czy w najbliższym czasie coś się w tej sprawie wyklaruje. Można stawiać zakład, że nie. Że jedyne, co się ze strony rządowej pojawi, to będzie projekt likwidacji Izby Dyscyplinarnej w SN i przekazanie jej kompetencji sędziom wskazywanym w innych Izbach SN. A to na użytek Unii, żeby zaakceptowała wreszcie Krajowy Plan Odbudowy.

