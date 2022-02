Pegasus: są kolejni poszkodowani. Afera zatacza coraz szersze kręgi

Ujawnione przez „Gazetę Wyborczą” i „Die Zeit” informacje o włamaniach na telefony opozycyjnych polityków dowodzą, że skala inwigilacji była znacznie szersza, niż uważano. A jej pełnych rozmiarów możemy nigdy nie poznać.

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Magdalena Łośko i prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza to kolejne ofiary oprogramowania Pegasus. Dołączają więc do coraz szerszego panteonu postaci związanych z opozycją, których ruchy w świecie cyfrowym i analogowym były dokładnie monitorowane. Przez kogo? Formalnie wciąż nie wiadomo. Oficjalnie w Polsce dostęp do Pegasusa miało tylko CBA. Wywiad i kontrwywiad wojskowy nie były programem specjalnie zainteresowane, obawiając się, że dane zbierane z jego pomocą mogą być przechowywane i wykorzystywane przez obce rządy i służby specjalne.

Rząd PiS konsekwentnie odrzuca zarzuty o inwigilację swoich politycznych przeciwników. Sprawę albo komentuje ogólnikowo, zapewniając, że każde użycie Pegasusa było przeprowadzane za zgodą i kontrolą sądu, albo lekceważy, sprowadzając do rangi absurdu. Na przykład wiceminister sprawiedliwości Michał Woś usiłował wmówić opozycji i dziennikarzom, że jedyny Pegasus, jaki w życiu kupił, to była przestarzała konsola do gier.

Pegasusgate. Inwigilacja przez SMS

Kto kierował inwigilacją, pozostaje na razie tajemnicą. Samo szpiegowanie telefonów jest już jednak faktem. Międzynarodowe śledztwo dziennikarskie, przeprowadzone przez konsorcjum Forbidden Stories, właśnie ujawniło nowe tropy w Pegasusgate. Polskie wątki badały „Gazeta Wyborcza” i niemiecki „Die Zeit”, łącznie w pracach uczestniczyło 17 redakcji z dziesięciu krajów. Dziennikarze, współpracując z ekspertami International Security Lab (komórka Amnesty International), potwierdzili, że telefony Łośko i Brejzy – ojca senatora Krzysztofa Brejzy, także śledzonego przez Pegasusa – zostały zhakowane za pomocą fałszywych reklamowych esemesów.

Oboje otrzymywali wiadomości promocyjne m.in. od sieci sklepów obuwniczych CCC, marek odzieżowych Bytom i 5-10-15, ale też spółki Infor, wydawcy „Dziennika Gazety Prawnej”. Wiadomości były sfabrykowany. A ponieważ oprogramowanie bazuje na technologii „zero-click”, samo odebranie SMS infekuje telefon, powodując, że dane trafiają do operatora systemu.

Ujawnione przez Amnesty International zainfekowane esemesy pokazują, że ktokolwiek odpowiadał za inwigilację, miał dostęp do całej gamy danych osobowych. Na liście wiadomości znajdują się też wezwania do zapłaty za rachunki telefoniczne z sieci Play. Posłanka Łośko potwierdziła, że podana w SMS kwota się zgadzała, tydzień wcześniej taką samą otrzymała mailem. Dowodzi to jednoznacznie, że inwigilacja była trwała, rozłożona w czasie. Osoby operujące Pegasusem na jej telefonie włamały się wcześniej do maila (i wszystkich innych aplikacji) i prowadziły szczegółowy nadzór. Nie ma mowy o żadnym przypadku.

Zwłaszcza że Łośko i Ryszarda Brejzę łączy Krzysztof Brejza, szef kampanii KO przed wyborami parlamentarnymi w 2019 r. Łośko była przez lata jego współpracowniczką, ojciec jest znanym i aktywnym samorządowcem. Z tej układanki należy wyciągnąć drugi wniosek – że ktokolwiek naprawdę kierował Pegasusem, nie robił tego z chirurgiczną precyzją.

Metoda ta przypomina raczej uderzanie w mrówkę młotem. Zamiast jednostkowego szpiegowania inwigilowano całe otoczenie Brejzy juniora. Możliwe więc, że posłanka Łośko jest tylko przypadkową ofiarą, że przez nią chciano zacieśnić pętlę wokół szefa sztabu KO.

Nie tylko polskie metody

Śledztwo Forbidden Stories ma zasięg globalny, więc przy okazji ujawniono też inne wątki w coraz bardziej umiędzynarodowionej aferze szpiegowskiej. Inwigilacja telefonów z systemem Android za pomocą sfabrykowanych smsów nie była, jak się okazuje, metodą stosowaną tylko w Polsce. Podobne techniki stosowano w Meksyku i w Indiach. W tym pierwszym kraju ataki były szczególnie szokujące.

Pegasus zainstalowany na telefonie dziennikarza Cecilia Pineda Birty prawdopodobnie doprowadził do zabicia go przez jeden z gangów przemytników narkotyków, który działał w zmowie z lokalnymi politykami i których powiązania Pineda Birto dekonspirował. W innym przypadku ofiarom inwigilacji wysyłano wiadomości o rzekomym niemal śmiertelnym wypadku córki, z danymi szpitala, w którym się znajduje.

W każdym z tych i wielu innych, rozsianych po świecie przypadków do wiadomości dołączano link, zdjęcie, multimedium – wystarczyło smsa odczytać, czasem nawet bez kliknięcia w załącznik, żeby telefon i znajdujące się w nim dane oddać w ręce administratorów Pegasusa. Co więcej, techniki te nie są produktem kreatywności służb specjalnych. Izraelska firma NSO Group, producent szpiegowskiego oprogramowania, swoim klientom oferowała szkolenia z metod podkładania go potencjalnym ofiarom.

Każdy kolejny potwierdzony przykład inwigilacji Pegasusem odsłania nowe wątki w aferze. I pogłębia przekonanie, że hakowanie odbywało się na gigantyczną skalę na całym świecie, a dziś znane są co najwyżej jej okruchy. Wystarczy popatrzeć na daty: wątek meksykański w wynikach śledztwa Forbidden Stories zawiera fabrykowane smsy wysłane jeszcze w 2015 r. Już wiadomo, że Pegasusa używali przede wszystkim autokraci, ale powszechny był też w krajach, w których nadzór instytucjonalny nad służbami specjalnymi jest relatywnie słaby. Nawet jeśli na papierze są to w pełni funkcjonujące demokracje, jak Polska czy Węgry, ich mechanizmy kontroli wobec hakowania dziennikarzy czy opozycjonistów okazały się bezradne.

Ile tak naprawdę kosztował Pegasus

Ciekawą wskazówką do zrozumienia rozciągłości tego procesu w czasie i przestrzeni mogą być też kwoty związane z Pegasusem. Oficjalnie polskie władze pozyskały go za 33,4 mln zł. To dana, która widnieje w dokumentach Funduszu Sprawiedliwości. Pierwszym polskim klientem NSO była jednak spółka Matic, która za program zapłaciła 25 mln zł. Łatwo więc policzyć, że na pośrednictwie w transakcji zarobiła 8 mln zł.

Ważniejsze są jednak kwoty na początku i końcu tego dealu. Według cennika ujawnionego w 2016 r. przez „New York Times”, NSO życzyło sobie 500 tys. dolarów początkowej opłaty za instalację Pegasusa, następnie 650 tys. dolarów za możliwość szpiegowania 10 pierwszych telefonów, niezależnie od systemu operacyjnego. Kolejne 100 urządzeń to „jedynie” 800 tys. dolarów, do tego dochodzą roczne opłaty za utrzymanie i zarządzanie systemem.



W tej chwili liczba polskich ofiar inwigilacji wynosi maksymalnie kilkanaście osób. Łatwo więc policzyć, że cały budżet przeznaczony na Pegasusa nie został na nie zużyty. Chociażby po tym prostym rachunku widać więc, że rak inwigilacji przeniknął do polskiego państwa znacznie głębiej. Pozostaje czekać na kolejne nazwiska. Bo na pewno padną.

