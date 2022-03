PiS zyskał w sondażach. Ale ten trend może być krótkotrwały

Ponieważ przebieg i czas trwania wojny są nadal bardzo niepewne, istnieje wiele scenariuszy dotyczących dalszych zmian w sondażach. Co może doprowadzić do odwrócenia wyników?

Inwazja Rosji na Ukrainę nie musiała mieć wpływu na sposób, w jaki Polacy oceniają rząd. Jednak bliskość geograficzna Polski w stosunku do teatru wojny oraz bezprecedensowa fala uchodźców, która przekroczyła granicę polsko-ukraińską w ciągu ostatnich dwóch tygodni, sprawiły, że wojna stała się ważnym tematem nie tylko na poziomie międzynarodowym, lecz również krajowym. W związku z tym można oczekiwać, że będzie wywierać wpływ na sposób postrzegania polskiej klasy politycznej.

Efekt ten jest jednak zazwyczaj krótkotrwały, chyba że wydarzy się coś fundamentalnego, co zmieni publiczne postrzeganie kompetencji i osiągnięć rządu. Zeszłoroczny kryzys związany z uchodźcami na granicy polsko-białoruskiej sprawił, że PiS zyskał 3–4 pkt proc., ale gdy tylko kryzys zniknął z pierwszych stron gazet, poparcie partii władzy spadło do poprzedniego poziomu.

Tylko Konfederacja doświadczyła większych turbulencji. Na początku wojny uwagę zwróciły komentarze niektórych wysokich rangą przedstawicieli tej partii, zwłaszcza Janusza Korwin-Mikkego i Grzegorza Brauna. Wywołały oczekiwania, że wysoce proukraińskie społeczeństwo zwróci się przeciwko partii, która nie jest jednomyślnie zaangażowana w sprawę ukraińską. Wydawało się to potwierdzać, gdy w sondażu IBRiS z 1 marca Konfederacja miała zaledwie 4,1 proc. Jednak w kolejnych badaniach uzyskała wyższe wyniki, jeśli wziąć pod uwagę niezdecydowanych wyborców, a jej poparcie spadło tylko o 1 pkt proc. od poprzedniego podsumowania sondaży.

W przypadku innych partii mamy do czynienia z większą stabilnością. Poparcie dla Polski 2050 utrzymuje się na poziomie 12 proc., a we wszystkich dziewięciu sondażach odnotowano jedynie umiarkowane wahania. Także poparcie dla Lewicy (7 proc.) i PSL (5 proc.) pozostaje bez zmian.

Od wybuchu wojny przeprowadzono dziewięć sondaży dotyczących intencji wyborczych – przez różne firmy i różnymi metodami. Choć nadal widać znaczne różnice między ich wynikami – zarówno jeśli chodzi o poparcie dla poszczególnych partii, jak i odsetek niezdecydowanych respondentów – ogólna tendencja wskazuje, że od początku kryzysu poparcie dla PiS nieco wzrosło. W połowie lutego najbardziej prawdopodobny udział PiS w głosach wyborców wynosił 35 proc., a KO – 29 proc. Od tego czasu obóz władzy zyskał 2 pkt proc., podczas gdy KO straciła tyle samo, co zwiększyło różnicę między partiami do wartości dwucyfrowych – po raz pierwszy od końca 2021 r.

Wykorzystując te poziomy poparcia do oszacowania liczby mandatów poselskich, można stwierdzić, że PiS odzyskał od początku wojny ok. 15 możliwych miejsc w Sejmie, ale wciąż nie byłby w stanie rządzić samodzielnie. Wraz z Konfederacją dysponowałby znaczną większością 250 mandatów, ale nadal nie mógłby obalić prezydenckiego weta. Połączona opozycja miałaby 209 mandatów.

Co dalej? Trzy czynniki

Ponieważ przebieg i czas trwania wojny są nadal bardzo niepewne, istnieje wiele scenariuszy dotyczących dalszych zmian w sondażach. Im bardziej konflikt zbliża się do granicy Polski, tym bardziej można się spodziewać, że najświeższe notowania będą się utrzymywać. Jeśli jednak wojna nie rozprzestrzeni się znacząco poza środkową i wschodnią Ukrainę, to prawdopodobnie wzrost poparcia dla PiS będzie tylko chwilowy.

Istotne są tu trzy czynniki. Po pierwsze, „zmęczenie uchodźcami” – początkowa fala sympatii dla Ukraińców maleje wraz z rosnącym zaniepokojeniem o ich dostęp do zasobów państwowych oraz rzeczywisty lub domniemany koszt dla polskich obywateli. Drugim potencjalnym czynnikiem jest utrata wiary w zdolność rządu do zarządzania sytuacją. W ostatnich dniach stawało się coraz bardziej oczywiste, że poleganie przez rząd na hojności i pomysłowości społeczeństwa obywatelskiego będzie na dłuższą metę nie do utrzymania.

Po trzecie, mówiąc nieco prozaicznie, wojna nie jest jedyną rzeczą, która się dzieje. Nie zniknęły problemy, które w pierwszej kolejności spowodowały spadek poparcia dla PiS w ostatnich miesiącach – w szczególności inflacja, ryzyko utraty funduszy unijnych w ramach mechanizmu praworządności oraz postrzeganie podziałów wśród władzy wykonawczej. Jeśli do tych problemów dojdą jeszcze trudności związane z włączeniem milionów Ukraińców do polskiego społeczeństwa na czas nieokreślony, wzrost poparcia dla PiS może zostać dość szybko odwrócony.

