Amerykańskie abramsy przeszły Wisłę. Historyczne manewry w wojennym czasie

Po raz pierwszy amerykańskie czołgi pokonały największą rzekę Polski po pontonowym moście i przeprawie promowej. Współorganizowały ją szwedzkie wojska inżynieryjne w przededniu wejścia kraju do NATO.

Trudno o lepszą praktyczną zapowiedź historycznych zmian, jakie w najbliższych tygodniach czekają Sojusz Północnoatlantycki. Najcięższe amerykańskie czołgi przejeżdżają największą rzekę w Polsce po najdłuższym pływającym moście zbudowanym kiedykolwiek przez saperów ze Szwecji. To możliwe tylko u nas, tylko w NATO, tylko na ćwiczeniach Defender Europe 22.

Do obrońców Europy Szwedzi dołączali od początku, ale po raz pierwszy pokazali się na wschodnim brzegu Wisły. Abramsy do tego miejsca też w ten sposób jeszcze nie docierały. Amerykańskie czołgi ćwiczyły już rzecz jasna we wschodniej części Polski, ale korzystały z kolei. Tym razem przejechały i przepłynęły Wisłę między Dęblinem a Puławami. Stąd ruszą dalej na północ, by strzelać na mazurskim poligonie Bemowo Piskie. A razem z nimi Brytyjczycy i Francuzi. Francja w tym roku dyżuruje w sojuszniczych siłach odpowiedzi i „z urzędu” bierze udział we wszystkich większych ćwiczeniach.

Czytaj też: Nowe szaty tyrana. Co dziś przeraża Putina?

Cud natury, ale koszmar dla wojska

Defender Europe to formalnie cykl ćwiczeń wojsk USA, ale w praktyce to już przedsięwzięcie natowskie. W tym roku mniejsze niż w dwóch pierwszych edycjach, co wynika z cyklu planistycznego i możliwości głównego udziałowca – wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych. Formalnie nie ma to nic wspólnego z obecną sytuacją i wojną w Ukrainie, bo planowanie Defendera trwa jakieś dwa lata. Nie sposób jednak nie widzieć dziś wszystkiego, co ma związek z gotowością i interoperacyjnością wojsk, przez pryzmat możliwości odpowiedzi na potencjalny atak Rosji.

Dlatego cieszy, że na czołgową przeprawę wybrano południowo-wschodnią część Polski. Wojsko apeluje, by nawet na ćwiczeniach nie podawać dokładnych lokalizacji, musi więc wystarczyć informacja, że były to okolice Dęblina. Miasto u ujścia Wieprza kojarzone jest ze Szkołą Orląt i muzeum wojskowego lotnictwa, ale w ostatnich dniach przewaliła się przez nie masa sprzętu pancernego i inżynieryjnego. Zresztą jeśli chodzi o jednostki operacyjne polskiej armii, to Dęblin jest domem saperów z batalionu drogowo-mostowego, którego zadaniem jest m.in. budowanie przepraw przez rzeki. Wisła jest tam dzika, szeroka na ponad 200 m, usiana zadrzewionymi wyspami i piaszczystymi łachami. Krajobrazowy cud natury, ale koszmar dla wojskowych inżynierów, którzy na takiej wciąż zmieniającej się rzece muszą sprawdzać nie tylko zejście do wody, ale też dno i przeciwległy brzeg. Raz jest płytko do kolan, by za chwilę pojawił się dół na 6 m. Co ważne, wodny rekonesans musi obejmować pas dużo szerszy niż potrzebny na ustawienie mostu, bo stawiające go kutry i pływające platformy promowe operują w dół i w górę od samej przeprawy. Przejście przez główny nurt nie oznacza wcale pokonania całej przeszkody wodnej, bo Wisła ma w tym miejscu liczne starorzecza. Na szczęście pogoda była ustabilizowana, wiatr nie spychał pontonów i promów, a nagłe deszcze nie zmieniały poziomu wody. „Wakacyjną atmosferę” trochę przywoływały załogi abramsów, odpoczywające po pokonaniu rzeki na pancerzach, w cieniu trapezoidalnych wież.