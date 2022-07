Co łączy ostatnią sprawę Przyłębskiej i przygnębiającą szarpaninę Morawieckiego? Rosnące wrażenie żałosności i ujawnienie szwów propagandy. Spece PiS od marketingu, wciąż sprawni, mają nadzieję, że te nastroje nie wyjdą poza „liberalną bańkę”, ale możliwe, że po raz pierwszy od dawna mogą się przeliczyć.

To paradoks, że mail do premiera Morawieckiego od ministra Dworczyka na temat jego spotkania z Julią Przyłębską poruszył opinię publiczną, a zarazem nikogo nie zdziwił. W państwie, gdzie złamano już tyle demokratycznych procedur, ustalanie przez prezeskę TK z przedstawicielem rządu terminów rozpraw Trybunału po to, aby władza nie wydawała pieniędzy niezgodnie ze swoim politycznym planem, wydaje się czymś oczywistym. Nikt nie podejrzewał, że Trybunał jest niezależnym podmiotem, chociaż tylko wtedy ta instytucja ma jakikolwiek sens.